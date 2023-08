Puno se govori o tome da nezaštićeni seksualni odnosi mogu imati posljedice na vaše zdravlje. Osim neželjene trudnoće, mnogo veći rizik su spolne bolesti koje su u posljednje vrijeme sve češće. Ispovijest ove djevojke će vas natjerati da se zapitate je li udovoljavanje partnerovim željama vrijedno vašeg zdravlja.

Seks bez zaštite

"Imala sam 19 godina kada sam se počela zabavljati sa svojim dečkom. Bio je visok, zgodan i jako mi se sviđao. Nakon dva tjedna dopisivanja na aplikaciji za upoznavanje, Dave me je pitao želim li biti s njim u vezi, na što sam pristala, iako se prije toga nismo upoznali. S obzirom na to da smo živjeli u različitim državama, našli smo se u jednoj najbližoj gdje se dogodio i naš prvi poljubac", započela je ispovijest ova djevojka.

"Uvijek sam razgovarala o sigurnom seksu s Daveom i on se slagao s mojim stavovima. Ipak, te večeri se iznervirao kada sam spomenula kondome. Rekao je da ga vrijeđam i da mu se ne želim predati cijelim tijelom. Da bih ga zadovoljila pristala sam na odnos bez zaštite i to se nastavilo", rekla je ona.

Zarazio ju je HIV-om

"Nakon nekog vremena otišao je na ručak s poslovnim partnerima, a ja sam ostala sama u stanu. Počela sam sređivati ormar i naišla na nešto neobično. Ispod svih njegovih stvari pronašla sam neke tablete u prozirnim omotima koje su bile sakrivene. Neki osjećaj mi je govorio da bih trebala provjeriti o čemu se radi i poslala sam fotografiju tableta svom najboljem prijatelju. Rekao mi je da su to tablete protiv HIV-a. U tom trenutku nisam mogla disati od šoka. Mislim da je to bio trenutak kada mi se srušio cijeli svijet", govori ova djevojka kroz suze.

"Saznala sam da sam zaražena. Moj život je krenuo nizbrdo, bila sam depresivna, a čak sam razmišljala o tome da si oduzmem život. Srećom moji prijatelji i obitelj su uvijek bili uz mene kada bi mi na pamet pale crne misli", rekla je djevojka.

Nije se obračunala s njim

"Otišla sam od njega bez riječi, a njemu ništa nije bilo jasno. Neprestano me zvao i proganjao, ali nije bilo šanse da razgovaram s njim poslije svega, ali ni u jednom trenutku nije posumnjao da znam da je bolestan. Odlučila sam otići bez riječi i ikakve rasprave. Romantične veze me više ne zanimaju i od tada nisam imala seksualni odnos ni sa kime. Srećom moji lijekovi za HIV djeluju tako da ne postoji rizik da ga prenesem bilo kome drugom, ali ja to ne želim, obilježena sam za cijeli život", zaključila je djevojka.

