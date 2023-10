Vjenčanje, odabir za koga ćete se udati i odluka o tome hoćete li imati djecu su neke od najvažnijih odluka koje možete donijeti i koje mogu utjecati na ostatak vašeg života. Naime, to su odluke koje mogu promijeniti putanju cijelog vašeg života i ne treba ih olako shvaćati.

Istraživanja su pokazala da je posebno važno razmotriti ova pitanja zbog nejednakih razmišljanja o braku između muškaraca i žena. Budite iskreni prema sebi u svojim odgovorima.

Želim li biti u braku zbog vjenčanja i društvenog statusa koji dolazi s brakom ili zato što želim brak s partnerom koji je doista kompatibilan sa mnom?

Kako kaže Thought Catalog, žene su naučene idealizirati dan vjenčanja umjesto da strateški razmišljaju o tome za koga će se udati i kako će sam brak izgledati u realnosti. Neka istraživanja pokazuju da se prednosti braka razlikuju za žene i muškarce. Nakon vjenčanja, određeni čimbenici mentalnog i fizičkog zdravlja kod muškaraca i žena stabiliziraju se ili opadaju gdje žene tu pokazuju jači pad. Muškarci su nakon stupanja u brak puno zadovoljniji brakom dok žene doživljavaju veći psihološki stres.

Istraživačka literatura koju je provela psihologinja s Harvarda dr. Bella DePaulo, pokazala je da su i muškarci i žene uspjeli u životu, no nakon stupanja u brak postaju nezadovoljni što je prikazano i u meta-analitičkom pregledu Luhmanna i suradnika iz 2012. godine kao i u 16-godišnjoj longitudinalnom istraživanju na 11 429 odraslih osoba koju je provela Kalmijn 2017. godine te zabilježila ovaj "učinak medenog mjeseca".

Luhmann i kolege analizirali su istraživanja koja su obuhvatila ukupno 65.911 ispitanika te otkrili da su ljudi manje zadovoljni brakom nekoliko mjeseci nakon vjenčanja. Kalmijn je također primijetila ovaj učinak medenog mjeseca u svojem istraživanju provedenih na 11.429 odraslih osoba koji su pokazali da se u toku braka povećavaju i depresivni osjećaji s iznenađujuće negativnim učinkom na zdravlje. Osim toga, njihova istraživanja otkrila su da žene imaju manje negativnih učinaka razvodom nego muškarci, što sugerira da bi žene mogle bolje proći pri izlasku iz braka.

Druga istraživanja provedena na 12 373 odraslih osoba nije otkrila da su ljudi u braku postali zdraviji nakon stupanja u brak, osim ako nisu bili u jako dugom braku koji prelazi deset godina (Tumin, 2017.). Ukratko, brak vjerojatno neće spasiti vas ili vašu vezu ako na početku niste sretni i zdravi.

Brak vam neće drastično poboljšati život, osim ako niste muškarac koji ima koristi od dodatnog kućnog i emocionalnog rada što se inače i očekuje od supruga.

Morate se zapitati: je li osoba koju smatrate potencijalnim doživotnim partnerom netko tko dijeli vaše temeljne vrijednosti, istinski pažljiv i velikodušan te emocionalno stabilan i je li netko tko je svojim ponašanjem i dugoročnim djelovanjem dokazao da vam je predan ? Je li to partner koji ima dobar karakter, empatiju i poštovanje prema vama i drugima? Bi li i dalje bio dobar suroditelj i bivši partner pun poštovanja čak i da se razvedete?

Dobrobiti braka i za muškarce i žene ostaju nejednake, osim ako ste s visokokvalitetnim muškarcem koji namjerava preuzeti više kućanskih obaveza ili biti opskrbljivač. Prema istraživanju, to je jedan od razloga zašto su same žene bez djece jedne od najsretnijih, najbogatijih i najzdravijih podskupina u društvu. Trebali biste znati i da ne propuštate novac, zdravlje ili sreću ako odlučite krenuti drugim putem.

Također, važni su i društveni faktori koji ako mislite da ćete brakom uspjeti u životu samo jer vas društvo hvali jer ste vjenčani, moguće je da ćete se razočarati, i nećete uzeti u obzir zadovoljstvo svojom vezom ili pravu prirodu vašeg partnera. Neke žene mogu otkriti da kada odgovore na ovo pitanje, shvate da ih više zanimaju zaruke, dan vjenčanja i društveni status veze nego sami brak.

Želim li se oženiti jer doista namjeravam izabrati visokokvalitetnog partnera za cijeli život ili zato što mi je potrebna potvrda prijatelja i obitelji da sam sada "prava" odrasla osoba i da ću se vjenčati bez obzira na sve, čak i ako to znači da pristajem i na manje?



Ako zanemarite ovo posljednje pitanje, mogli bi se požuriti u brak jer se osjećate da ste pod pritiskom da dovršite tradicionalnu prekretnicu koja se povezuje s odraslošću te da se osjećate odabranima, čak i ako to znači da ih je odabrao otrovni partner koji će vam na kraju uništiti zdravlje, energiju i resurse.

Ljudi padaju pod utjecajem roditelja i prijatelja koji prije braka tvrde da ako ne uđete u brak nećete odrasti, posebno ako su osobe koje stalno naglašavaju brak i djecu. No, biti odrasla osoba nema velike poveznice sa statusom vaše veze ili statusom odgajanja djece. Odrasli ste kada slijedite svoje snove, izgradite uspješnu karijeru, završite školu, stvorite značajna prijateljstva, kupite kuću ili stan, naučite razbiti svoje nezdrave i destruktivne obrasce i promijeniti svijet. Postoji mnogo načina za uspjehom u životu osim vjenčanja i rađanja djece.

Neki čak imaju osjećaj da im je život stagnirao nakon što su ih preplavile dodatne odgovornosti braka i roditeljstva. Preporučuje se da napravite popis u kojemu ćete zapisati što mislite da će vam brak i roditeljstvo omogućiti, a za koje smatrate da ne možete postići na druge načine. Nakon toga, zapišite druge alternativne načine na koje možete zadovoljiti te iste potrebe ili ono što smatrate manama roditeljstva i braka.

Primjerice, mreža prijatelja koja me podržava može biti hranjivija od toksičnog partnera: ja ću se žrtvovati pola svog života odgajajući svoju djecu jer će mi djeca biti prioritet i morat ću im posvetiti ogromne količine vremena i energije. Zatim, zapišite što možete učiniti slobodnije ako se odlučite ne udati ili ne imati djecu . Primjerice, mogu putovati svijetom s više slobode ili mogu se s većom lakoćom usredotočiti na svoje obrazovanje i karijeru.

Vjerojatno ćete tako otkriti da iako brak i roditeljstvo pružaju jedinstvena iskustva, oni nisu jedini načini da se ispunite, a osim toga postoje i mnoge prednosti u ostajanju samima ili bez djece. Ovaj popis sjajan je način da razmotrite sve svoje mogućnosti prije nego što odlučite.

Želim li imati djecu jer iskreno želim biti roditelj koliko god to bilo teško? Ili zato što se to od mene očekuje i zato što želim živjeti kroz svoju djecu za koju vjerujem da su zaslužna da me “ispune” i brinu o meni?

Ljudi koji su neodlučni oko roditeljstva misle da "podcjenjuju" o tome koliko će ono biti korisno te pretjerano reagiraju na moguće poteškoće. No, zapravo je suprotno. Naime, mnogi ljudi se osjećaju nespremnima za sve odgovornosti roditeljstva i ne shvaćaju što žrtvuju, sve dok ne bude prekasno. Činjenica da roditelji nikada ne žale zbog roditeljstva je mit. Iako, iskreno vole i njeguju svoju djecu i smatraju da su aspekti njihovih života vrlo korisni, ali ipak priznaju da je bilo mnogo teže nego što su očekivali te žale za životom koji su imali prije.

Primjerice, gotovo 90.000 ljudi na subredditu poznatijem kao “Regretful Parents,” koji iskreno dijele svoje prave perspektive i poteškoće u svojim iskustvima roditeljstva, koji su to samo spremni priznati.

Postoji mogućnost da iako će vam roditeljstvo biti korisno, moguće su i poteškoće koje su pred vama i na koje se morate pripremiti. Pobrinite se da ste svjesni pravih razloga zašto želite biti majka ili otac. Mudro je ne očekivati da ćete vi jednog dana biti u ulozi vaše djece, ali uzmite u obzir da djeca nisu objekti koje treba odgajati s nacističkom idejom da će vas ispuniti ili brinuti se za vas.

Najbolji roditelji znaju kako njegovati djetetovu autonomiju i individualnost. Također, nastavljanje vašeg naslijeđa ne bi trebalo biti jedini razlog zbog kojeg ste donijeli dijete na ovaj svijet i trebali biste poduzeti korake da osigurate vašem djetetu da ne odrasta u toksičnim uvjetima te neprijateljskim i kaotičnim okruženjima koja će samo prenositi generacijsku traumu.

Osim toga, trebali biste biti financijski i emocionalno spremni za odgoj djece te moći pružiti svojoj djeci dom pun ljubavi, koje uključuje i neudavanje za zlostavljača.

Jesam li spreman na najgore kada su u pitanju i brak i djeca?

Kada razmišljamo o braku i djeci, moramo razmišljati samo o vrlinama, a ne o potencijalnim manama koji mogu biti različiti kod muškaraca i žena. Prije ulaska u brak, razmislite o staroj poslovici o pravom braku koja podrazumijeva da ćete jedno s drugim biti u zdravlju i bolesti.

Nažalost, vjenčanje se ne prevodi tako dobro u kontekstu stvarnog života za žene jednako kao za muškarce. Istraživanja su pokazala da su žene sklone ostati uz svoje muževe tijekom bolesti kako bi im pomogle da izdrže, a muškarci su skloni napustiti žene tijekom bolesti. Neke žene ostaju prevarene tijekom ili nedugo nakon trudnoće, nakon što su posvetile mjesece svog života i riskirale svoje zdravlje rađajući dijete ili nakon što su im godinama bile mame koje su ostajale kod kuće i cijeli život posvetile odgoju svoje djece i bile "dobre žene." Prema istraživanjima, u Sjedinjenim Državama čest je slučaj i ubojstvo trudnica od strane njihovih partnera zbog poremećaja visokog krvnog tlaka, krvarenja ili sepsi. Nažalost, ne možete doista znati hoće li se osoba s kojom se vjenčate pokazati kao narcisoidni zlostavljač ili serijski varalica.

