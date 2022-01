Hrvatica koja je bacila oko na zgodnog kolegu s posla obratila se Redditu za savjet. Očito potaknuta prijašnjim neugodnim iskustvom, odlučila je provjeriti kolike su šanse da je dotični oženjen usprkos činjenici da na njegovoj ruci ne blista prsten.

"Potaknuta viđenim i neimanjem odgovora, zanima me mišljenje populacije. Zanima me kolika je vjerojatnost da je muškarac koji ne nosi prsten - oženjen? U mojoj okolini svi koje znam nose prsten, ali ima i sigurno onih koji ga iz sebi znanih okolnosti ne nose, pa me zanima koja je vjerojatnost da oko bacim na muškaraca koji nema prsten, ali je ipak oženjen?", započela je svoju objavu oprezna djevojka.

"Radim u sektoru gdje prevladava muška populacija i svi oženjeni nose prsten, međutim pojavio se jedan vanjski suradnik u ranim 40-ima na kojeg sam bacila oko i nema prsten. Naravno, zbog posla ne mogu ga direktno pitati za bračni status niti se okolo raspitivati, jedino možda kroz neformalni razgovor saznam", nastavila je.

"S obzirom na to da je poslovna komunikacija s kolegom bez prstena friška i isključivo poslovne tematike, bez obzira na to što nema prsten, ne mogu biti sigurna da je neoženjen i da bacim neki mig. Kako se radi o poslovnom odnosu, ne mogu baš u potpunosti biti slobodna i direktna", zaključila je hrvatska korisnica Reddita i nije morala dugo čekati na odgovore.

Na nekim poslovima se prsten ne smije nositi

"U svijetu fizikalaca dosta njih ne nosi prstenje. Em zato što im zapinju, em dosta njima prsti se podebljaju valjda zato što ih stalno naprežu pa im prsten postane tijesan", glasi komentar s najviše lajkova.

"Kod mene u firmi većina ljudi ne nosi prstenje, satove ni narukvice jer je jednostavno preopasno gurati ruke u strojeve s metalom na prstima ili rukama. Neki ih nose na lančićima, neki ih skidaju i stavljaju po potrebi, a neki uopće ne nose", objasnila je jedna HReditovka, ali joj je autorica kazala kako u njezinu slučaju nije riječ o fizikaliji niti poslu povezanom sa strojevima.

"Prsten ne znači ništa. Moraš pitati. Ne odmah. Malo uložiš u razvoj komunikacije, kava, piće, ovo-ono, pa pitaš", savjetovala je Hrvatici treća osoba.

"Imaš i dosta 'modernih' koji nose prstenje, ali nisu oženjeni. Prsten je, na kraju krajeva, samo nakit. Samo, eto, usput se koristi kao oznaka braka u nekim religijama", napisao je netko u komentaru.

Je li nošenje burme postalo 'out'?

"Skoro nijedan oženjeni muškarac kojeg ja znam ne nosi prsten. Isto vrijedi i za žene. Moja pretpostavka je uvijek ako je 35+ i normalan, vjerojatno je oženjen ili zauzet. Zanimljivo mi je kako kod tebe baš svi nose. Je li to neko konzervativnije okruženje?", pitala je autoricu jedna korisnica, na što joj je ova odgovorila:

"Nije nikakvo konzervativno okruženje. evo primjera: jučer sastanak, od šestorice muških kolega petorica oženjenih nose prsten, jedan nije oženjen. Svi u 40-ima."

"Mislim da to možeš pitati u matičnom uredu, koliko ja znam to nije tajni podatak... Ima ih dosta koji ne nose prstenje, ali opet možda je u vezi, a nije vjenčan? Bolje to u razgovoru ispitati, tipa: joj, brat mi se žali da su vrtići puni ili nešto u vezi izlazaka ili nekretnina, pa vidiš kako reagira", glasi još jedan od savjeta.