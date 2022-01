Jedna Hrvatica napisala je na Redditu svoju priču o tome kako je dobila otkaz na poslu. Piše kako je devet mjeseci radila kao konobarica u jednom kafiću te je imala dobar odnos sa šeficom. Uglavnom je vladala kućna atmosfera.

"U 10. mjesecu se dogodilo da sam ostala bez pelinkovca koji sam trebala poslužiti jednom gostu, nazovimo ga Stjepan. U šanku sam našla svoju bombicu pelina koju sam dobila od nekoga i zaboravila odnijeti doma i iz toga sam nalila čovjeku u čašu. Ja sam krenula svejedno otkucati račun, a na to mi je taj čovjek rekao da ne otkucavam račun nego da jednostavno sebi to spremim u džep što mu naplatim. Bio je jako prijateljski nastrojen i mogla bih reći da je inzistirao da tako napravim, a ja sam na to pristala jer je to i tako i tako moja bombica, znači realno šefica ne doživljava nikakvu štetu", napisala je djevojka pa nastavila:

"Da se vratim u sadašnjost, moja šefica je trebala izaći iz najma, jer joj se više nije isplatilo, ona je sugerirala vlasniku prostora da bih u najam mogla ući ja ili kolegica. Jednostavno, vlasniku sam se više svidjela ja kao kandidat i odmah sam išla sređivati papire. Imala sam podršku svojih prijatelja, roditelja, čak nakon par dana i od dečka. Baš smo svi bili sretni", napisala je reditovka. No, tu se stvari zakomplicirale.

Optužio ju je da krade novac

"Stjepan" je odlučio reći njezinoj šefici kako ona svaki dan kupuje bombice pelinkovca i prodaje ih gostima, ne izdaje račune te da mu je jedan dug naplatila nakon što ga je on već platio, kako ga svako malo zezne za četiri piva, kako krade 50 posto prometa te da je zbog nje njezina kolegica dobila otkaz.

Djevojka je, normalno, ostala u šoku, pogotovo jer je sve ispričao pred njom. Kazao, navodi ona, kako ju je on više puta počastio, a ona njega nijednom, na što je konobarica ustala i bacila mu "stotku" u glavu i rekla mu da ga nije dužna častiti.

Na kraju je njezina šefica odlučila ostati u najmu i djevojci je uručila otkaz.

"Najviše mi je krivo to što je ja stvarno nisam pokrala jer bih u tom slučaju sada barem imala love kad sam bez posla", zaključila je nesretna djevojka iz Hrvatske.

'Šef ti ne može biti prijatelj, kao ni mušterije'

Jedan reditovac joj je napisao da se na poslu treba ponašati profesionalno: "Šef ti ne može biti prijatelj, kao ni mušterije".

"Pa ako zaista nisi krala 50 posto, onda joj promet neće narasti 100 posto sad kad te nema iako bi trebao pa joj se slobodno cinično javi za dva mjeseca i pitaj kako ide biznis. Malo nevezano, u ugostiteljstvu si i ljudi su u biznisu prljavi. Katastrofalno si reagirala. Trebala si tražiti dokaz za sve to, jasno objasniti da bi se vidjelo na zaradi od prije nego što si došla i kad si došla da kradeš 50 posto, a definitivno nisi trebala raditi scenu i gađati čovjeka ničim, pa ni novcem. Nauči nešto iz ovog i ne daj se isprovocirati, tako samo gubiš", napisao je drugi.

Neki su joj sugerirali da promijeni karijeru: "Pusti konobarenje, počni snimati za OnlyFans!"

"Najgore odluke u svom životu sam donijela jer sam se nekome junila kao što se ti sad juniš toj šefici i tim alkoholičarima. Nije bitno jesi li u pravu nego jel ti to stvarno treba u životu. Uštedi sebi hrpu živaca i vremena i smisli nešto drugo.", napisala joj je jedna reditovka. Drugi su je hrabrili i potiču je da nađe novi posao.

'Nemoj otići pognute glave'

"Nema prijateljstava na poslu, pogotovo ne kada ti je posao da pojiš pijance! Ne plači za budalama, skreši šefici što je istina i pojasni da će tek sad kad dovede nekog novog konobara vidjeti na prometu kako to izgleda kada se krade! Većina konobara potkrada sa prodajom svoje cuge, ako si stvarno bila poštena ostvarivala si joj maksimalnu dobit, velika je šansa da sa nekim novim neće. A ti glavu gore, popič*araj se pošteno, nemoj otići pognute glave. Za posao ne brini, naći ćeš novi brzo!", bio je komentar.

"Javi se sefici za 2 tjedna. Nekom porukom u stilu 'Žao mi je ako je došlo do krive komunikacije, ali ja nisam nikad krala od vas, valjda se to može vidjeti na završnom dnevnom računu.' Ako je sposobna, može usporedit dvije brojke i vidjet da ne fali pola prometa", glasio je još jedan od odgovora.