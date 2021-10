Društvene mreže posljednjih dana prepune su memova o tzv. "red flagovima" u dejtanju, odnosno znakovima upozorenja koji se odnose na određeno ponašanje koje bi rijetko tko okarakterizirao kao poželjno.

Baš kao što postoje nepoželjne osobine i ponašanja kod osobe koju tek upoznajete, tako postoji i suprotno - osobine koje su poželjne kod potencijalnog partnera ili partnerice. Upravo o tim "green flagovima" raspravljali su hrvatski korisnici Reddita.

'Kada nije dosadno na spoju'

"Kada ona isto održava razgovor, a ne da ju moraš cijelo vrijeme zabavljati i izvlačiti riječi iz nje", komentar je koji je skupio najviše lajkova.

"Ako odemo na prvo piće i budemo skupa 4 sata, a nije dosadno. Zasad se desilo dvaput, jedna veza je propala zbog nekih kulturoloških razlika, a druga traje već sedam godina", slično je razmišljao drugi korisnik.

"Iskrena želja da sazna nešto o tebi i da tebi kaže nešto o sebi, a bez da si samo puni ego", nadovezao se komentator.

Gledanje u mobitel nije poželjno

"Kad se pojavi", skroman je bio drugi.

"Kad uopće ne poseže za mobom tokom dejta", "Kad se smije mojim glupim forama", pisali su korisnici.

"Osoba je normalna, s tobom priča o svemu, nije joj teško ni organizirati ni platiti nešto na dejtu. Ne misli odmah u startu da su svi tvoji hobiji glupi i da su svi tvoji frendovi glupi. Ako spomeneš nešto što voliš, tipa planinarenje, Star Wars i slično, ili će te izvesti na film ili neki događaj vezan uz to, ili ćeš za Božić npr dobiti privjesak ili nešto vezano uz to. P.S. ja sam žensko, pišem ovo za frajere, ali mislim da je primjenjivo na sve", jedan je od popularnijih komentara.

Pristojnost prema radnicima

Nekim korisnicima bitan je odnos s drugim ljudima, kao i zajedničke teme.

"Kad je pristojna prema radnicima u uslužnim djelatnostima", poručio je jedan komentator.

"Obzirno ponašanje prema drugima i podređenima, interes prema onom što pričaš i sposobnost održavanja dijaloga. Točnost, želja da se podijeli račun itd.", nadovezao se drugi.

"Pristojnost prema radnicima poput čistača, konobara, blagajnika. Milosrđe prema životinjama, pogotovo ako je neka u nevolji", slično razmišlja i ovaj član HReddita.

"Nekompliciranost i autentičnost od početka. To vjerojatno najviše cijenim. Zajedno s inteligencijom i zanimanjem za gluposti kao filozofija, povijest, geografija itd. jer bi mi bilo dosadno da ne mogu o tome pričati, ali to je više subjektivno. I da, mislim da je isto važno u vezi imati relativno slične vrijednosti, ali moram još o tome razmisliti da objasnim kaj točno mislim s tim. Ove tri stvari su nekako temelj. I naravno fizička privlačnost mora također postojati", komentirao je korisnik.

'Auto, stan i dobra plaća'

Neki misle da se kompatibilnost osjeti od samog početka.

"Ma to osjetiš online i uživo. Kad imaš flow s nekom osobom, osjećaš kao da se već znate i razumijete. Također, to je osoba koja investira isto vrijeme kao i ti da početak odnosa uspije i da joj je to jedan od prioriteta. Najgore kad osoba ode na dejt i onda se ponaša kao da si jedan od drugih i ne ulaže nikakav trud. Ali kao što sam rekao, to osjetiš, uvijek imaš taj gut feeling", objasnio je jedan član HReddita.

Drugi su se odlučili našaliti sa svojim kriterijima.

"Kad ima svoj auto, stan, plaću 15 tisuća kuna minimalno, kad mi kupuje sve, da ja ne moram raditi. Zezam se... Kad ne psuje i kad je nježan i pristojan", poručila je jedna komentatorica.

"Kad nisi isti horoskopski znak kao njen bivši", zaključio je duhovito korisnik Reddita.