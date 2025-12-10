'Fali mu možda malo više raskoši'. Zadovoljni su, ali neke su vaše jelke preskromne za naš žiri

Blagdansko veselje u punom je zamahu, jasno je to već i samo po slikama vaših božićnih jelki koje nam šaljete. I naš božićni žiri sve više omamljuje blagdansko raspoloženje, što sobu predstavlja najveće zadovoljstvo, jer ovo je njegovo doba godine. Djed Mraz je malo mrgodan, ne znamo, možda kasni s pripremom poklona, ali nove ocjene su tu.

Foto: Bernarda Butorac

DJED MRAZ:

Ovo je stvarno kreativno! Drvce od grana odaje taj "domaći" šarm, a kombinacija crvene, bijele i zlatne boje je savršen božićni mix. Osim toga, detalji poput malih Djeda Mrazova i zvjezdica odaju baš veseli dojam. Iako je drvo na minijaturnoj razini, savršeno je za manje prostore. Možda bih volio da je malo veće i bogatije, ali sve u svemu, jako je slatko!

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Zanimljivo, zaista! Ovo drvce je toliko simpatično i drugačije od klasičnih. Stvarno mi se sviđa kako su grane i ukrasi ucrtani u ovu ''minimalističku'' formu drvca. Crvene i bijele kuglice stvaraju pravu božićnu dinamiku, dok Djeda Mrazovi i zvjezdice daju dodatni šarm. Možda je malo skromno za moj ukus, ali to je i cijeli njegov šarm – jednostavnost.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Woooow! Ovo drvce mi je pravo osvježenje! Nekako mi je simpatično, drugačije, ali još uvijek puno božićnog duha. Ima baš taj veseli, dječji ugođaj, sa svim tim zvjezdicama i mini Djeda Mrazovima. Fali mu možda malo više raskoši, ali i tako je čarobno na svoj način.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je vrlo kreativno i šareno, savršeno za one koji traže nešto drugačije i veselo. Iako nije bogato ukrašeno, njegove male čari i jednostavnost čine ga posebnim i šarmantnim. Idealno za manje prostore i ljubitelje minimalističkog, ali zabavnog božićnog ugođaja.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Knjiški Raj By Žaklina

DJED MRAZ:

Ovo je pravo božićno okruženje, točno onako kako volim! Drvce je jednostavno, ali ima pravi ugođaj – topli tonovi svjetla, klasične kuglice i sve je na svom mjestu. Puno je toga u malom prostoru, a ne djeluje pretrpano. Sviđa mi se što je drvce postavljeno uz prozor, dodajući osjećaj unutarnje harmonije i svjetlosti.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovaj prostor je zaista šarmantan! Drvce ima klasičan, ali predivan božićni izgled. Boje su usklađene, a svjetla daju ugodnu, toplo-zelenu atmosferu. Točno onako kako bi trebalo izgledati obiteljsko božićno drvce! Možda bi se moglo dodati nekoliko detalja, ali sve u svemu – predivno je.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Oooo, ovo je stvarno pravo božićno čudo! Drvce je skromno, ali ipak donosi božićnu magiju. Topli tonovi svjetala i osjećaj mirnoće doprinose savršenom obiteljskom ugođaju. Nema previše detalja, ali to mu daje posebnu draž. Što reći – volim ovo!

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je jednostavno, klasično i toplo, s osvježavajućim osjećajem mira i blagdanske čarolije. Nema previše ukrasa, ali sve je usklađeno i odaje pravi obiteljski božićni ugođaj. Idealno za mirnu, intimnu atmosferu.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Marija Hrnčijar Knežević

DJED MRAZ:

Ah, ovo drvce ima pravi blagdanski ''šarm''! Svjetla su sjajna, a bijele mašne dodaju profinjenost. Cijeli dojam je vrlo miran, kao snijeg koji pada na tiho blagdansko jutro. Volim kako je sve jednostavno, ali s dovoljno ukrasa da daje osjećaj topline i obiteljske bliskosti. Moglo bi biti malo više boje, ali i ovako je baš dobro!

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je božićna elegancija u punom sjaju! Bijele mašne i zlatne kuglice donose sofisticiranost, a svjetla na drvcu stvaraju meko, romantično okruženje. Vrlo lijepo, ali možda bih dodala još nekoliko boja da drvce bude živahnije. Sveukupno, jako skladno i predivno.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Vau, ovo drvce ima čaroliju! Sjaj svjetala i jednostavnost boja stvaraju mirnu i ugodnu atmosferu. Drvce je poput snježne bajke, iako nije pretrpano, sve izgleda jako skladno. Moglo bi biti malo veselije s više boja, ali ima onu pravu božićnu magiju.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, profinjeno i smireno, s prekrasnim bijelim mašnama i svjetlima koja donose toplinu. Iako nije šareno i razigrano, donosi pravi božićni ugođaj i ugodnu, obiteljsku atmosferu.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Doris Žužić

DJED MRAZ:

Ovo je klasična božićna ljepota u punom sjaju! Crvene mašne, crvene kuglice i svjetla koja svijetle kao zimska noć – ne možeš pogriješiti. Drvce je uredno, ali i toplo, baš kao što volim! Možda bih volio da ima više različitosti s ukrasima, ali svejedno je jako efektno.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Sviđa mi se ova klasična crveno-bijela paleta! Mašne na svakom kutku drvca donose profinjenost, a svjetla mu daju poseban šarm. Drvce je jednostavno, ali ne gubi na ljepoti. Iako je minimalistički, ima dovoljno ukrasa da stvori božićni dojam. Osim toga, sve izgleda skladno i smireno, baš kako treba!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Evo ga, božićna radost u punom sjaju! Ovo drvce je stvarno veselo, a nije previše. Volim što je svjetlost posvuda, a crvene kuglice i mašne stvaraju ugodnu atmosferu. Možda bih volio da ima malo više boja, ali za obiteljsku atmosferu je savršeno!

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je klasično, elegantno i skladno u crveno-bijeloj paleti boja. Svjetla daju toplinu, a mašne sofisticiranost. Idealno za mirnu, božićnu atmosferu, s naglaskom na jednostavnost i urednost.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Darija Balog-kosanović

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima pravi ''blagdanski duh''! Crvene kuglice i zlatne dekoracije daju mu eleganciju, dok sve te boje svjetla dodaju božićni šarm. Mašna na vrhu i pomalo retro izgled drvca sa svjetlima stvaraju prekrasan ugođaj. Možda bih volio da ima još nekoliko različitih detalja, ali svejedno – veoma solidno!

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je božićna klasika u savršenom izdanju! Crvene kuglice, zlatni ukrasi i svjetla stvaraju stvarno ugodan dojam. Mašne na vrhu i svi detalji na drvcu daju mu glamurozni ugođaj, a cijeli prostor je divno usklađen. Sjajno je, ali možda bi moglo biti više različitih ukrasa za malo više razigranosti.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce mi je baš ono pravo za obiteljski Božić! Toplo je, veselo, ali ne prenatrpano. Svjetla dodaju mekoću koju volim, a crvene kuglice i zlatne zvijezde dopunjavaju sjajnu božićnu atmosferu. Ujedno, cijeli prostor izgleda kao savršen ambijent za uživanje u obiteljskim trenucima.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Klasično, elegantno i skladno drvce, crveno- zlatne pelete boja. Svjetla stvaraju meku, božićnu atmosferu, a dodatni ukrasi poput mašni i zvijezda daju drvcu dodatni šarm. Idealno za obiteljski, tradicionalni božićni dojam.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.

