Stvarnost se prikrada, ali blagdanski ukrasi su još uvijek tu: 'Ovo drvce je savršeno sretno'

Drugi siječnja je onaj tihi, pomalo zbunjeni dan u godini kad još uvijek pišemo krivi datum, blagdanski ukrasi su i dalje tu, a stvarnost se tek polako prikrada. Nakon dočeka i prvih novogodišnjih obećanja i odluka, vraćamo se poznatom ritmu.

Iako je nova godina službeno počela, blagdanski duh se ne predaje tako lako. Naš božićni žiri nastavlja s pregledom vaših jelki i komentarima, još uvijek u prazničnom raspoloženju, ali s trunkom realnosti koja kaže: ovo je već ozbiljna faza natječaja. Donosimo nove ocjene, svježe dojmove i pokoji osmijeh – jer dok god su jelke tu, ima smisla i još malo uživati u njima.

Foto: Vesna Markulinčić

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo pošteno, klasično božićno drvce koje ne pokušava biti nešto što nije. Topla bijela svjetla i bakreno-zlatni ukrasi stvaraju ugodan, tradicionalan ugođaj. Nema pretrpanosti ni kaosa, sve je jasno i čitljivo. Možda nije za spektakl, ali je vrlo korektno.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovdje imamo klasičnu eleganciju s blagim vintage štihom. Bakreni tonovi lijepo se slažu sa zelenilom, a raspored ukrasa je uredan i oku ugodan. Nije trendovski hrabro, ali ima šarma i topline. Ovo je drvce koje izgleda lijepo bez previše truda.

Ocjena: 7,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima srce. Snjegović, mali Djed Mraz, pšenica u tegli i kućni ljubimac koji je savršen dio blagdanske scene – sve to stvara osjećaj pravog doma. Ovo je drvce uz koje se živi, nije samo za gledanje. Toplo, veselo i jako simpatično.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je jednostavno, toplo i vrlo obiteljsko, s naglaskom na božićnu svakodnevicu i ugodan ugođaj doma. Ne ide u velike stilske iskorake, ali osvaja iskrenošću i toplinom. Pravi primjer Božića koji se živi, a ne samo pokazuje.

Prosječna ocjena: 8,2/10

Foto: Dario Gavran

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima dobar balans između tradicije i suvremenog prostora. Snježne grane, crveno-bijeli detalji i jasna paleta boja drže priču pod kontrolom, bez kaosa. Kapa na vrhu daje simpatičan twist, iako je granica između šarma i smisla za humor jako blizu. Sve u svemu – uredno, božićno i s mjerom.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Estetski vrlo čisto i promišljeno, posebno u odnosu na interijer. Crveni akcenti lijepo iskaču na snježnoj podlozi, a cijela scena izgleda elegantno i moderno. Nije pretrpano, nije napadno – ali ima dovoljno karaktera da ostavi dojam. Ovo je božićni styling koji zna gdje mu je granica.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća toplina doma, posebno zbog kamina na ekranu, jaslica ispod drvca i sitnih figurica okolo. Nije razigrano kao neka druga drvca, ali ima osjećaj mira i sigurnosti. Ovo je Božić za opuštanje, dekicu i tišinu. I to je jako lijepo.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je vrlo skladno, dobro uklopljeno u moderan prostor i jasno usmjereno na miran, elegantan božićni ugođaj. Ne ide u ekstremnu kreativnost, ali uspješno spaja tradiciju i suvremeni stil. Ugodno, lijepo i vrlo “živo” u prostoru.

Prosječna ocjena: 8,7/10

Foto: Ivana Ivkica

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje zna mjeru i drži se provjerene formule. Topla bijela svjetla, neutralno-zlatni i srebrni tonovi te uredan raspored ukrasa stvaraju vrlo miran i klasičan božićni dojam. Nema ničega suvišnog ni napadnog, sve je pod kontrolom. Možda nije najhrabrije, ali je jako ugodno za gledanje.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Vrlo elegantno i lijepo stilizirano drvce koje se savršeno uklapa u moderan, ali topao interijer. Paleta boja je profinjena, ukrasi su birani s ukusom, a cijela scena izgleda vrlo ''čisto“ i fotogenično. Nije trendovski ekstremno, ali je iznimno chic. Ovo je luksuz bez pretjerivanja.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima onu tihu božićnu čaroliju. Topla svjetla, jaslice ispod i sklad prostora stvaraju osjećaj mira, sigurnosti i obiteljskog okupljanja. Nije razigrano, ali je emotivno i ugodno, kao večer uz svijeće i tišinu. Baš lijep osjećaj doma.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je skladno, elegantno i vrlo ugodno, s naglaskom na miran božićni ugođaj i lijepo uklapanje u prostor. Ne traži pažnju ekstravagancijom, nego je osvaja toplinom i ravnotežom. Vrlo skladno zaokruženo i ukusno božićno drvce.

Prosječna ocjena: 8,7/10

Foto: Maja Harapin

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima ozbiljan, gotovo svečani nastup. Plavo-srebrna paleta s toplim svjetlima djeluje vrlo klasično i dostojanstveno, a jaslice ispod daju mu pravi smisao. Nema kaosa ni nasumičnih odluka – sve je mirno i promišljeno. Možda malo suzdržano, ali “pravo” božićno.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Vrlo elegantno i jasno stilizirano drvce. Plavi i srebrni ukrasi daju sofisticiran, gotovo kraljevski dojam, a topla svjetla lijepo zagrijavaju cijelu priču. Jaslice su snažan vizualni i emotivni dodatak koji podiže cijeli postav. Ovo je klasika s profinjenim potpisom.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce odiše mirom i poštovanjem tradicije. Jaslice su jasno u fokusu i stvaraju osjećaj tišine, okupljanja i prave božićne poruke. Nije razigrano, ali je toplo i smirujuće. Ovo je drvce za tihe večeri i obiteljske razgovore.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je vrlo skladno, tradicionalno i emotivno snažno zahvaljujući jaslicama koje dominiraju postavom. Estetski je čisto, mirno i dostojanstveno, s naglaskom na pravi smisao Božića. Elegantna klasika koja traje.

Prosječna ocjena: 8,7/10

Foto: Mali Princ

DJED MRAZ:

Ovo drvce je pravo malo božićno carstvo. Bogato, raskošno i bez zadrške – ovdje se vidi ljubav prema detaljima i uživanje u kićenju. Svaki centimetar priča neku priču, od figurica do šarenih kuglica. Nema minimalizma, ali ima srca i topline. Ovo je drvce koje veseli i djecu i odrasle.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Izuzetno razigrano i emotivno drvce. Kombinacija boja, motiva i tekstura stvara pravi “wow” efekt. Iako je puno ukrasa, sve je povezano božićnom pričom i toplinom doma. Ovo nije drvce za katalog, nego za obitelj i uspomene – i baš zato ima poseban šarm.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća prava božićna čarolija. Pokloni, jasna toplina svjetala, figurice i – mačka koja spava ispod drvca – to je čisti duh Božića. Ovo drvce živi, diše i okuplja. Nije savršeno simetrično, ali je savršeno sretno.

Ocjena: 9,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je bogato, toplo i izrazito emotivno. Prepuno detalja, uspomena i božićne radosti, s jasnim fokusom na obiteljski ugođaj. Ovo je drvce koje se pamti i koje stvara osjećaj doma.

Prosječna ocjena: 9,2/10

