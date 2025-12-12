'Mogu osjetiti miris borovine i svježeg zraka'. Neke jelke oduševile žiri, neke malo naljutile

Božić je sve bliže, kupuju se pokloni, ukrašavaju domovi, lampice svijetle, a adventska atmosfera polako zahvaća sve gradove u Hrvatskoj. Božićni žiri je uzeo predah od svog redovitog posla kako bi opet uživao u vašim predivnim božićnim jelkama. I nove blagdanske ocjene su tu. Ne zaboravite da naš natječaj još traje, a mi i dalje nestrpljivo očekujemo vaše fotografije.

Foto: Pavla Milardovic

DJED MRAZ:

Oho, ovo drvce je kao božićna bajka! Mašna na vrhu daje mu elegantan, sofisticiran izgled, a crvena boja dominira, stvarajući prelijep ugođaj. Svjetla su savršena, a zlatne kuglice i crvene cvjetovi dodaju mu onaj tradicionalni, božićni šarm. Ima samo jedan minus – možda bih volio još pokoji detalj, ali sve u svemu, vrlo profinjeno!

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Sviđa mi se drvce s bogatom crvenom bojom koja stvara pravu božićnu eleganciju! Duga, luksuzna mašna na vrhu i zlatne kuglice stvaraju sofisticirani dojam. Svjetla su topao dodatak koji sve povezuje. Možda bi moglo biti još raznolikih ukrasa, ali ovo je prava božićna ljepota!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo je pravo božićno čudo! Sve izgleda toplo, veselo, a crvena i zlatna u kombinaciji daje veseli dojam, dok svjetla podcrtavaju svu čaroliju. Iako nije previše razigrano, osjećam tu božićnu magiju. Drvce je divno postavljeno, baš kao u bajci!

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, sofisticirano i savršeno u svojoj crveno-zlatnoj kombinaciji. Mašna na vrhu i svjetla stvaraju božićni ugođaj, dok zlatni ukrasi stvaraju dojam glamura. Jednostavno, ali efektno – idealno za klasičan božićni ugođaj.

Prosječna ocjena: 9/10

Foto: Jelena Neven Randovic

DJED MRAZ:

Oho, ovo je pravo božićno veselje! Crvene kuglice i svjetla daju toj jednostavnoj jelki baš onaj pravi božićni šarm. Drvce je simpatično i uredno, a detalji poput Djeda Mraza dodaju mu zabavan, obiteljski dojam. Mašna na vrhu također podiže cijeli izgled. Moguće da bi moglo biti malo bogatije s ukrasima, ali svejedno daje osjećaj topline.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je slatka, minimalistička ljepota! Sviđa mi se kako su boje savršeno usklađene, a svjetla koja obasjavaju drvce stvaraju osjećaj magije. Crvena, bijela i zlatna boja djeluju jako usklađeno, a mašna na vrhu je pravi hit. Možda bi drvce moglo biti malo bogatije s detaljima, ali sve u svemu – jako ukusno ukrašeno!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Kako je ovo veselo! Drvce ima baš tu božićnu čaroliju. Nije pretrpano, ali ima dovoljno detalja da stvori savršeni obiteljski ambijent. Djed Mraz, svjetla, mašna... sve to daje osjećaj radosti. Fali možda više boja, ali svejedno izgleda fantastično.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je jednostavno i elegantno, s toplim svjetlima i usklađenim bojama. Daje ugodnu, obiteljsku atmosferu, a svi detalji – od Djeda Mraza do mašne – naglašavaju njegov šarm i veselje. Idealno za obiteljski prostor s naglaskom na jednostavnost i toplinu.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Tanja Motik

DJED MRAZ:

Ovo je pravo božićno čudo! Svjetla na drvcu i svuda uokolo stvaraju onu toplu obiteljsku atmosferu. Drvce je ukrašeno na klasičan način, ali s toliko detalja – kuglice, zvijezde, a svjetla… pa to su prave retro svjećice! To je ono što daje baš onaj autentičan dojam. Uz to, scena s jaslicama pod drvcem – nevjerojatno!

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ah, ovo je božićna baština! Lijepo osmišljena kombinacija tradicije i ukrasa, a svjetla na drvetu doista donose poseban ugođaj. Jaslice na dnu odaju duboki obiteljski karakter. Mogu reći da je ovo drvce pravo remek-djelo božićne tradicije! Volim svaki detalj, od zvjezdica do sjajnih boja.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Vau! Ovdje je svaka sitnica promišljena! Jaslice pod drvcem i sva ta boja i svjetla, to je božićni raj! Drvce je savršeno uravnoteženo, a svjetla dodaju onu mističnu magiju koju volim. Sve izgleda veselo, ali s dušom i tradicijom.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce ima sve: toplinu, tradiciju, svjetlost i boje! Jaslice stvaraju duboki obiteljski ugođaj, dok svjetla i detalji čine atmosferu izrazito veselom. Idealno za obiteljski Božić, s pravim, retro šarmom.

Prosječna ocjena: 9/10

Foto: Violeta Kordic

DJED MRAZ:

Okej, ovo je vrlo, vrlo… živahno! Grinch na svakom kutu, u svim oblicima, definitivno je originalno, a te šarene kuglice i bomboni stvaraju pravo ludilo božićnog duha. Mislim, kad su već krenuli s Grinchem, mogli su malo smanjiti količinu boja. Zasljepljujuće je! Ipak, zabavno je i donosi osmijeh. Nije za svakoga, ali je sigurno jedinstveno!

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo je božićna eksplozija! Grinch je odličan izbor za sve koji žele originalnost i veselje. Sve je utemeljeno na njegovom liku, što je totalni "wow" faktor, ali nažalost, boje su pomalo neuredne. Sviđa mi se humor, ali dizajn bi mogao biti malo elegantniji i skladniji. Ovakav božićni izgled je ipak više za mlađe, ali ne mogu, a da ne priznam – doza zabave je prisutna.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ha, ha, ha! Grinch je pun karaktera i ovakvo božićno drvce je totalna zabava. Svuda ima boja, svuda se nešto događa, i svi detalji su stvarno nevjerojatni! Drvo je veselo, ali, da budem iskren, osjećam da bi se moglo više igrati s tematskim elementima, da nije previše kaotično. Iako, tko voli Grincha – ovo je prava stvar!

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo je definitivno kreativna i zabavna interpretacija božićnog drvca! Grinch u svakom obliku, boje su vrlo energične i odražavaju veselje. Iako je ovakvo drvce pomalo kaotično za neke, dizajn je idealan za obožavatelje Grincha i one koji žele nesvakidašnji božićni duh.

Prosječna ocjena: 7.7/10

Foto: Ivana Šućur

DJED MRAZ:

Ovo drvo je pravo iznenađenje! Minimalistički, ali sa stilom, i onim nježnim dodirom Božića kroz anđela, pastirsku scenu i sićušne ukrase. Svaka dekoracija ovdje ima svoj smisao, a prirodni elementi poput jute i trave unose toplinu. Stvarno elegantno i uravnoteženo, bez previše pompe. Možda nije najšarenije, ali svakako odiše duhom svetog mira.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovdje se osjeti nježnost i sklad, puno je nježnih tonova, a detalji poput jaslica s pastirima donose osjećaj mira i tišine. Drvo je skromno, ali dobro ukrašeno, sa suptilnim sjajem. Jako mi se sviđa ta jednostavnost – osjećam da ima dušu. Ovaj koncept je zaista lijep i stvarno prigodan za obiteljski prostor.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Uh, ovo je prava božićna bajka, ali bez pretjerivanja! Mogu osjetiti miris borovine i svježeg zraka... Drvo s malim zlatnim kuglicama, šuplje pletenje od jute – to je klasična ljepota. Jaslice sa svjetlom nažalost dodaju mrvicu nestabilnosti jer je sve tako tiho i mirno do trenutnog bljeska svjetla. Ovdje se, u svakom slučaju, vidi umijeće u stvaranju ambijenta. Jednostavno i predivno.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo je klasično i toplo božićno drvo. Jednostavno, ali puno duha. Iako nije puno boja i ukrasa, unosi pravu atmosferu za blagdane. Jaslice i nježni detalji stvaraju miran i svečan ugođaj, koji je zaista prigodan za svaki prostor. Nema puno ‘viška’ – samo prava mjera, što ga čini posebnim.

Prosječna ocjena: 8.3/10

