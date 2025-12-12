Iva Todorić se pohvalila raskošnim uređenjem Kulmerovih dvora: Prizori su čista čarolija

Iva Todorić (49), kći Ivice Todorića (74), novom je objavom na Instagramu oduševila pratitelje, pokazavši kako je za nadolazeće blagdane uređen njezin obiteljski dom.

"Ovo nije samo božićno uređenje. Ovo je dom obučen u božićnu radost", stoji u opisu objave koja savršeno dočarava trenutačnu atmosferu u Kulmerovim dvorima.

Fotografije otkrivaju prostor uređen u klasičnom blagdanskom duhu, gdje dominiraju duboki crveni tonovi, raskošno zelenilo i profinjeni zlatni detalji. Središnje mjesto zauzima veličanstveni bor okićen zlatnim kuglicama i crvenim mašnama, dok kamin ukrašen bogatim vijencima i svijećama stvara osjećaj topline i nostalgije. Svaki kutak prostora odiše pažljivo osmišljenim detaljima koji, kako navodi, bude onu posebnu božićnu čaroliju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Blagdanski čuvari uspomena

"Svaki detalj u ovom prostoru osmišljen je tako da probudi toplinu, nostalgiju i onu posebnu božićnu čaroliju koju osjećamo samo jednom godišnje. Klasika u najljepšem izdanju — raskoš zelenila, duboki crveni tonovi i profinjeni zlatni naglasci — stvaraju atmosferu koja spaja eleganciju i osjećaj doma.

Kamin, ukrašen bogatim vijencima i svijećama, postaje pozornica blagdanske magije, dok raskošni bor, okićen crvenim mašnama i zlatnim kuglicama, unosi onaj trenutak ushićenja koji pamtimo iz djetinjstva.

Središnji stolovi ukrašeni su zimzelenim aranžmanima, svijećama i simbolima tradicije, a mali borovi i drveni konjići nježno igraju ulogu blagdanskih čuvara uspomena", stoji u opisu objave.

'Ovdje se Božić živi'

"Toplina svjetla, kristalni luster, baršunaste tkanine i harmonija boja stvaraju prostor u kojem se osjeća mir, pripadnost i zahvalnost. To je dom koji u prosincu diše punim plućima — dom u kojem se radost vidi, čuje i osjeti. Ovdje se Božić ne postavlja. Ovdje se Božić živi", poručila je Iva u opisu objave koja je oduševila mnobrojne pratitelje.

Pratitelji nisu skrivali zadivljenost viđenim, a komentari su se nizali: "Bor je magičan", "Nema do crvene" i "Predivno". Posebnu pažnju privukla je dekoracija na lusteru, koju je jedan pratitelj opisao riječima: "Sve je prekrasno ali ovo na lusteru je WOW".

POGLEDAJTE VIDEO: Od najfinijeg jela na svijetu do zabrane u austrijskim školama: Ovo je Direktov pregled dana