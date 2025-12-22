Bolesni ste? Ove četiri namirnice trebali biste izbjegavati, upozoravaju stručnjaci

S dolaskom hladnijih dana i sezone prehlada i viroza, mnogi traže načine kako proaktivno zaštititi zdravlje. No, kada vas bolest ipak svlada, ključno je znati koja hrana pomaže, a koja odmaže. Medicinski stručnjaci upozoravaju da neke od namirnica koje smatramo "utješnima" zapravo mogu pogoršati bolest.

U nastavku donosimo četiri vrste hrane koje biste trebali izbjegavati i savjete što jesti umjesto toga.

Začinjena i ljuta hrana

Iako se čini primamljivim posegnuti za ljutom hranom kako biste "pročistili" dišne putove, stručnjaci savjetuju oprez. Dr. Michael Ednie, liječnik i registrirani dijetetičar s Floride, objašnjava da je učinak začinjene hrane dvojak.

S jedne strane, kapsaicin, aktivni sastojak čili papričica, ima protuupalna svojstva i može privremeno olakšati začepljenost nosa. S druge strane, može dodatno iritirati već upaljeno grlo, pojačati kašalj i uzrokovati probavne smetnje.

"Začinjena hrana je mač s dvije oštrice", slaže se i gastroenterolog Will Bulsiewicz. "Može privremeno otvoriti nosne prolaze, ali istovremeno može nadražiti grlo, izazvati refluks i mučninu." Odluku o konzumaciji stoga treba donijeti individualno, ovisno o simptomima i toleranciji probavnog sustava.

Alkohol

Ovo je možda i najočitija prijetnja imunitetu i to s dobrim razlogom. Alkohol narušava zdravlje na nekoliko načina: ometa komunikaciju između imunoloških stanica, oštećuje crijevnu barijeru i potiče upalne procese u tijelu.

Osim toga, alkohol uzrokuje dehidraciju i narušava ravnotežu elektrolita, što je posebno opasno tijekom bolesti, penosi Fox News.

"Alkohol je trostruka prijetnja – potiskuje imunološke stanice, dehidrira tijelo i narušava crijevnu barijeru", ističe Bulsiewicz. "Da ne spominjemo da samo jedno piće može poremetiti san, koji je ključan za oporavak. U suštini, alkohol tjera vaše tijelo da se bori na dva fronta: protiv virusa i protiv metaboličkih posljedica samog alkohola."

Pržena i masna hrana

Želja za "utješnom" hranom poput pomfrita ili čipsa može biti jaka, no stručnjaci savjetuju da joj se oduprete. Pržena i masna hrana usporava pražnjenje želuca, potiče upalne procese u crijevima i može pogoršati simptome poput mučnine, nadutosti, bolova u trbuhu i proljeva.

Ovi poremećaji probavnog ritma negativno utječu na mikrobiom crijeva, što dodatno otežava oporavak tijela.

Slatki napitci i sokovi

Gazirani sokovi i zaslađena pića mogu oslabiti vaš imunološki sustav i pojačati upalne procese, što može usporiti oporavak. Bulsiewicz dodaje da ovakvi napitci uzrokuju dehidraciju, "što je suprotno od onoga što vam je potrebno dok se borite s bolešću".

"Slatka pića naglo podižu razinu šećera u krvi, narušavaju crijevnu barijeru i usporavaju vaš imunološki sustav. To je kao da ste pritisnuli kočnicu na proces oporavka organizma", slikovito objašnjava.

Što jesti umjesto toga?

Kada ste bolesni, usredotočite se na hranu koja je "nježna, hidratantna i podržava imunološku funkciju", savjetuje wellness stručnjakinja Jessica Mack.

Preporučuju se tople juhe, biljni čajevi, napitci bogati elektrolitima, jednostavne žitarice poput zobenih pahuljica ili riže, banane, umak od jabuka, bobičasto voće, agrumi, lisnato zeleno povrće te nemasni biljni proteini poput leće ili tofua.

Umjesto slatkih sokova, za hidrataciju su odlični kokosova voda ili razrijeđeni voćni sok. Prioritet dajte jednostavnoj, hranjivoj i lako probavljivoj hrani, izbjegavajući sve što potiče upale ili dehidraciju. Time ćete podržati prirodni proces oporavka tijela i potencijalno skratiti trajanje bolesti.

