Napojnica je manji iznos novaca koji se daje konobarima, barmenima, nosačima prtljage u hotelima i sl. Oni koji rade u ugostiteljstvu znaju da je napojnica ključan dio zarade. I dok neke konobarice otkrivaju trikove za veću zaradu, postoje i one koje se žale na iznos koji dobivaju od gostiju.

Jedna od njih je Gracie Rose koja je izazvala raspravu na društvenim mrežama. Ona je objasnila da su joj gosti ostavili samo tri dolara na račun od 122 dolara, zbog čega je odlučila pitati goste da li je njena usluga bila loša. Tada je dobila odgovor koji nije očekivala, prenosi srpski Mondo.

"Ovo je račun. Kako vam ovo izgleda? Uvećat ću. Prije svega, mrzim kada ljudi napišu broj (ukupni iznos s napojnicom) i tjeraju vas da izračunate kako biste shvatili kolika je napojnica. Svejedno, je li ovo 125 dolara ili 7,25 dolara (tj, da su napisali iznos napojnice u kućicu za ukupan iznos)? Nekako izgleda kao sedam, zar ne?", rekla je konobarica još vidno uzbuđena i dodala:

'Možda oni ne znaju da bi trebali dati napojnicu...'

"Pokazala sam kolegici ovih 125 dolara, a oni su mi dali tri dolara? Ili su mislili ostaviti 7,25 dolara. Mislila sam da će zbog tri piva i dva vina dati napojnicu makar barmenu, zar ne? Pitala sam i šefa, koji mi je rekao da odem i kažem im. Pretpostavila sam da su bili stranci, jer su govorili drugim jezikom i imali su prevoditelja. Pomislila sam: 'Možda oni ne znaju da bi trebali dati napojnicu", rekla je djevojka.

"Ne znam da sam trebala to napraviti, ali jesam. Otišla sam do njih i rekla: 'Oprostite, pitam se da li ovdje piše 125 ili 7,25?'. Odgovorili su da je to 125. Onda sam ih pitala da li nešto nije bilo u redu, jesam li toliko loše radila da je bakšiš samo tri dolara. Onda su počeli pričati na nekom drugom jeziku i rekli: 'Pa mi smo iz Njemačke, ne dajemo bakšiš u našoj zemlji. Mislimo da je to dobro", ispričala je konobarica, objašnjavajući da se u SAD-u daje bakšiš između 15 i 20 posto računa jer konobari imaju plaću samo dva dolara na sat.

"Rekla sam: 'Ok, samo vam govorim da znate za sljedeći put. Ako mi ne želite dati napojnicu, recite.' Zar sam trebala vikati na njih?", rekla je konobarica, a potom je uslijedila rasprava brojnih korisnika.

Inače, za većinu europskih turista napojnica je tradicija koju treba sačuvati - 62 posto Engleza, 58 posto Francuza i 44 posto Talijana izjasnilo se u prilog ostavljanja napojnice, dok polovica Španjolaca smatra da je treba obuhvatiti računom. Istraživanje, koje je obuhvatilo 2,500 stanovnika Europske unije, pokazalo je da su američki putnici najdarežljiviji kada je riječ o ostavljanju napojnica, dok su "Oskara" za škrtost ubjedljivo ponijeli njemački turisti.