Nevjerojatna priča iz Njemačke! Treći put zaredom rodila blizance, nije bila potpomognuta oplodnja

Njemica u južnom gradu Furthu treći put zaredom rodila je blizance, objavila je u četvrtak gradska bolnica.

Kćeri majke Jasmin Rittner, Julia Anja Valentina i Estephania Lorena Marie, rođene su 27. svibnja, napisala je bolnica na Instagramu.

"Jednom je posebno. Dvaput je izvanredno. Tri puta zaredom je za ne povjerovati", dodala je bolnica.

Rittner i njezin suprug Andreas dobili su blizance Daniela i Emilija u ljeto 2023., a godinu dana kasnije Simone i Anastaciu.

Treći par blizanaca nije iznenadio Andreasa. "Nisam uopće mislio da će doći samo jedan", rekao je za dpa.

Liječnica Anja Forster pratila je Rittner tijekom sve tri trudnoće. Jedna od novih beba dobila je ime po njoj.

Forster je rekla da je rođenje trećeg para blizanaca izvanredan događaj, pogotovo jer roditelji nisu koristili medicinski potpomognutu oplodnju.