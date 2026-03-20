HVALEVRIJEDNA KAMPANJA /

'Be You. Be Beautiful' nosi snažnu poruku povodom Svjetskog dana osoba sa sindromom Down

Foto: Ivan Gudić

Kroz objektiv Ivana Gudića djeca prenose poruku da svatko zaslužuje biti viđen, voljen i prihvaćen

20.3.2026.
6:00
Magazin.hr
Ivan Gudić
Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa sindromom Down, koji se tradicionalno obilježava 21. ožujka, fotograf Ivan Gudić i ove godine pokreće posebnu kampanju snažne i emotivne poruke pod nazivom “Be You. Be Beautiful”.

Riječ je o kampanji koja slavi različitost, autentičnost i ljepotu bivanja svojim, a u njezinu su središtu djeca Rita, Dominik i Antonela koja svojom iskrenošću, toplinom i jedinstvenošću najbolje prenose poruku koju kampanja želi poslati javnosti.

Snimanje kampanje održano je u predivnom ambijentu splitskog hotela Ambasador, koji je ove godine dao poseban ton cijeloj priči, stvarajući elegantnu, toplu i dostojanstvenu kulisu za projekt koji nosi važnu društvenu poruku.

U realizaciji kampanje sudjelovali su i brojni partneri poput, City Center One, Simba baloni, Bobisa, butik Di seta i frizerski salon Glamour Beauty House koji su svojim doprinosom pokazali koliko je zajedništvo važno kada se stvaraju priče s razlogom i srcem.

Kampanja “Be You. Be Beautiful” snažan je podsjetnik društvu da su prihvaćanje, podrška i razumijevanje temelji zajednice u kojoj svatko ima pravo biti viđen, voljen i vrijedan. Upravo zato ova kampanja i ove godine nadilazi okvire simboličnog obilježavanja jednog datuma i postaje poziv na veću empatiju, otvorenost i slavljenje različitosti u svakodnevnom životu.

Down SindromSvjetski Dan Osoba S Down SindromomKampanja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
