Rađanje svemira: Astronomi fotografirali nastanak dvaju divovskih planeta

Međunarodni tim astronoma, uključujući znanstvenike sa Sveučilišta u Galwayu, objavio je spektakularno otkriće - izravno promatranje dvaju golemih planeta u procesu formiranja.

Ovi kozmički divovi nastaju oko mlade zvijezde nalik Suncu, nazvane WISPIT 2, udaljene oko 430 svjetlosnih godina u zviježđu Orla. Otkriće, opisano u časopisu The Astrophysical Journal Letters, pruža jedinstven uvid u kaotične i dinamične prve korake u životu jednog planetarnog sustava, piše Astronomy.

Otkriće divova: WISPIT 2b i WISPIT 2c

Zvijezda WISPIT 2, stara tek oko pet milijuna godina, u svemirskim razmjerima smatra se iznimno mladom. Okružena je masivnim protoplanetarnim diskom plina i prašine koji se proteže na udaljenost od čak 380 astronomskih jedinica (jedna astronomska jedinica je udaljenost Zemlje od Sunca). Promatranja provedena pomoću Vrlo velikog teleskopa (VLT) u Čileu pokazala su da taj disk nije ujednačen. U njemu se jasno razlikuje najmanje četiri koncentrična prstena, odvojena širokim prazninama. Znanstvenici već dulje pretpostavljaju da su upravo te praznine znak prisutnosti mladih planeta koji svojom gravitacijom "raščiste" materijal duž svojih orbita, no izravni dokazi za to dosad su bili rijetki.

U jednoj od takvih praznina, na udaljenosti oko 54 puta većoj od udaljenosti između Zemlje i Sunca, istraživački tim uspio je izravno snimiti protoplanet WISPIT 2b. Riječ je o plinovitom divu čija masa iznosi približno pet masa Jupitera. Dodatna promatranja teleskopom Magellan potvrdila su da planet i dalje raste, privlačeći materijal iz okolnog diska, što je ključan proces u nastanku planeta poznat kao akrecija. WISPIT 2b tako predstavlja prvi jasan dokaz planeta unutar ovako složenog, višeslojnog diska.

No, iznenađenjima tu nije bio kraj. Daljnja, još preciznija analiza podataka dobivenih interferometrijskim instrumentom GRAVITY otkrila je i drugog suputnika, WISPIT 2c. Smješten bliže zvijezdi, ovaj je planet još masivniji, s procijenjenom masom između osam i dvanaest Jupiterovih masa. Njegovo postojanje potvrđeno je spektroskopski, detekcijom specifičnog "otiska" ugljikovog monoksida u njegovoj užarenoj atmosferi, čija temperatura doseže i do 2600 Kelvina.

Laboratorij za formiranje planeta

Sustav WISPIT 2 sada se smatra jednim od najvažnijih prirodnih laboratorija za proučavanje formiranja planeta, rame uz rame s dosad najpoznatijim takvim sustavom, PDS 70. Otkriće dvaju planeta u različitim fazama rasta i na različitim udaljenostima unutar istog diska omogućuje znanstvenicima da u stvarnom vremenu testiraju teorije o tome kako nastaju i evoluiraju plinoviti divovi. Njihova interakcija s diskom izravno objašnjava nastanak prstenova i praznina, potvrđujući desetljećima stare teorijske modele.

Ovo otkriće, rezultat međunarodne suradnje u sklopu projekta WISPIT (WIde Separation Planets In Time), pokazuje moć suvremene astronomske tehnologije.

