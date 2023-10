Počela je jesen. Temperature zraka polagano se snižavaju, jutra su sve svježija, a zrak sve više miriše na kišu i vlagu. I dok ovo prijelazno vrijeme s razlikama u temperaturi i više vlage u zraku mi ljudi rješavamo slojevitim odijevanjem, što je s našim životnim prostorom? S jeseni dolazi i razdoblje prekomjerne vlage, koja se uvlači u stanove i kuće te stvara pogodno okruženje za širenje plijesni u našem domu.

Prekomjerna vlaga i plijesan mogu izazvati i ozbiljne zdravstvene probleme. Spore plijesni, kao i mikrotoksini i drugi iritansi koji dolaze s visokom razinom vlage u zraku, mogu uzrokovati alergijske reakcije poput kihanja, curenja nosa, crvenih očiju i osipa na koži. Prema istraživanjima, količina vlage u prostorijama ne smije prelaziti razinu iznad 70 posto jer s tom količinom vlage u zraku stvaraju se uvjeti za širenje plijesni i gljivica. Svi koji su se susreli s problemom prekomjerne vlage i plijesni u svom životnom prostoru znaju koliko ove pojave negativno utječu na zdravlje i kvalitetu života. Dobra vijest je što se prekomjerna vlaga i plijesan mogu pobijediti, i to ugradnjom ventilacijskih sustava koji će ih zauvijek istjerati iz vašeg doma.

Klasične metode uklanjanje plijesni nisu dovoljno učinkovite

Svoje je iskustvo s nama podijelio Hrvoje iz Zagreba, koji je mjesecima tražio stan za svoju mladu obitelj, suprugu Ivanu i dvogodišnjeg sinčića Frana. „Nitko sretniji kada sam konačno početkom godine po normalnoj cijeni pronašao stan baš kakav smo priželjkivali“, prisjeća se Hrvoje. „Jest da je riječ o starijoj zgradi i stanu je bila potrebna renovacija, ali malo su uskočili prijatelji i za nekoliko mjeseci stan je bio spreman za useljenje“, priča Hrvoje.

„Sjećam se kako sam se veselio što je još stari vlasnik dao ugraditi PVC stolariju jer sam računao da će to značiti manje račune za grijanje. No ono o čemu nisam razmišljao je da PVC stolarija sprečava cirkulaciju zraka pa iako smanjuje račune za grijanje, istovremeno omogućava zadržavanje vlage u unutarnjem prostoru. Problem se pojavio ubrzo jer su se u kutovima počele pojavljivati tamne točkice - jasan znak pojave plijesni“, objašnjava.

„Počelo je u kupaonici i ubrzo se proširilo u spavaću sobu, hodnik… i sve je pomalo zaudaralo na vlagu kao da si u nekom starom podrumu, a ne u stanu. Udisanje tih štetnih čestica, spore plijesni i svega što se zadržava u zraku u kojem ima previše vlage ne može biti dobro za zdravlje pa smo brzo došli do toga da se ne osjećamo dobro u vlastitom domu. Pokušao sam to sanirati struganjem, nanošenjem kemijskih sredstava protiv gljivica i plijesni na zidove, pa ponovnim bojanjem, ali ni to nije pomoglo. Nakon nekog vremena grozne crne mrlje ponovno su se počele pojavljivati na istim mjestima“, priča Hrvoje.

Ventilacijski sustav koji zauvijek rješava problem vlage i plijesni

„Pretraživanje interneta odvelo me u smjeru ventilacijskih sustava za stan, a do tada sam mislio da je to uglavnom rezervirano za poslovne prostore, i to na web-stranicu Lunos ventilacijskih sustava. Na stranici sam odmah našao upitnik u koji sam upisao podatke, tlocrt stana i opis problema. Sve je vrlo intuitivno i jednostavno za snalaženje. Ubrzo sam dobio prijedlog rješenja u obliku Lunos ventilacijskog sustava prilagođen našim potrebama, koji će nam omogućiti konstantni protok zraka i samim time održati optimalnu razinu vlage u svim prostorijama, što će nam omogućiti da se konačno riješimo vlage i plijesni“, prepričava naš sugovornik.

„Objasnili su nam da je Lunos ventilacijski sustav ustvari sustav decentralizirane ventilacije, a sastoji se od malih jedinica postavljenih u različitim prostorijama, koje izvlače vlažan i dovode svjež zrak. Tako osim što rješava problem vlage i plijesni, brine i za kvalitetu zraka“, dodaje. Drugim riječima, svaka jedinica ima ventilatore koji odvode stari zrak iz kupaonice ili sobe van ili u ventilacijske kanale, stvarajući u stanu podtlak s kojim vanjske jedinice za dovod zraka povlače svježi zrak u prostorije.

„Sustav je gotovo potpuno nečujan, ali neumorno radi 24 sata dnevno što znači da više nećemo morati provjetravati prostorije na klasičan način, otvaranjem prozora“, ističe Hrvoje. To je osobito važno zimi, jer se otvaranjem prozora gube velike količine topline iz stambenog prostora, što znači i ušteda na računima za grijanje. Naime, Lunos ventilacijski sustavi troše iznimno malo energije te ujedno uštedi do 30 posto više energije u odnosu na prozračivanje putem prozora.

Velika prednost je i to što ugradnja Lunos ventilacijskog sustava ne zahtjeva prevelike intervencije u prostoru. „Stručnjaci iz Lunosa su došli u dogovoreno vrijeme na teren, kod nas doma provjeriti na kojim se točno mjestima treba ugraditi ventilacijske jedinice i tada smo se dogovorili oko isporuke i montaže“, kaže Hrvoje. Stručnjaci iz Lunosa uzeli su u obzir i predložili optimalnu varijantu za postavljanje jedinica, brzu ugradnju i niske troškove same instalacije sustava. Montaža je bila vrlo brza, dečki koji rade su zaista vrlo učinkoviti i stručni. Odmah je sve bilo spremno za rad, dodaje. Svi elementi Lunos ventilacijskih sustava imaju ugrađenu zaštitu od buke i alergija. A što se tiče samog održavanja filtera, antialergijski filtar je periv i ne treba ga mijenjati.

„Mi svoj Lunos ventilacijski sustav imamo već nekoliko tjedana i izuzetno smo zadovoljni. Nema više osjećaja vlage, neugodnog ustajalog mirisa po plijesni, razlika se zaista osjeti svaki put kada udahnete. Baš imate osjećaj da ste udahnuli čist i svjež zrak tako da svima od sveg srca preporučam“, zaključuje Hrvoje.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL kreativnim timom i Lunos Hrvatska.