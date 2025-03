Minecraft fenomen: Pričali smo s profesorom koji nam je objasnio zašto bi trebali poticati klince na igranje

U posljednjih nekoliko generacija, igranje videoigara postalo je sastavni dio djetinjstva, odrastanja, ali i vid zabave, učenja i opuštenja, kako za one mlade tako i za one malo starije. Iskreno, kao roditelj prvašića nisam bila ni svjesna da je Mincraft više od igre, više od Tetrisa našeg vremena. No, istražujući ovu temu, stranice škole i tražeći više informacija oko ove fenomenologije, otvorio se jedan novi vrli svijet.

Među mnoštvom danas dostupnih videoigara, neke od njih su izašle iz prvobitnih okvira, a jedna od njih je videoigra Minecraft, koja je postala najprodavanija videoigra svih vremena i svojevrsni globalni fenomen.

Tajna uspješnosti Minecrafta leži u njegovoj jednostavnosti koja zapravo nudi beskrajne mogućnosti stvaranja, izražavanja kreativnosti, građenja, potiče na interakciju i druženje te tako doslovno omogućuje oblikovanje virtualnih svjetova u kojem podjednako uživaju različiti uzrasti, a oni najmanji zapravo uče osnove programiranja.

Povodom skorašnjeg izlaska filma Minecraft u kina, razgovarali smo s profesorom Igorom Marganom, predavačem dizajna računalnih igara na studiju računalnih igara na Sveučilištu Algebra Bernays.

Tema razgovora bila je videoigra Minecraft, koju je profesor Igor Margan počeo igrati vrlo rano, a potom i koristiti kao edukativni alat.

"Što sve Minecraft je i što sve može biti"

"Videoigru Minecraft sam otkrio davnih, davnih još dok sam radio u osnovnoj školi, preko svojih učenika. Zanimala me njihova fascinacija tom posebnom igrom koju su oni otkrili. A kako sam i sam bio gamer od svojih najranijih dana, zanimala me koja je to privlačnost koju je ova igra probudila u djeci tih mlađih generacija", kaže nam profesor Margan.

"Zapravo me ugodno iznenadilo što Minecraft je i što sve može biti", kaže nam profesor Margan. "Jako je specifičan po tome što je u njemu moguće napraviti doslovno sve što djeci padne na pamet. Oni mogu graditi sve - od kućice za tri praščića, pa do svemirskog broda, dvorca… Naravno, to zahtijeva učenje nekakvih interakcija i znanja kako koristiti digitalne alate", objašnjava.

"To im samo povećava kreativnost, ne smanjuje je. Jer što god da im padne da pamet, oni jako brzo nauče kako da to (u Minecraftu) naprave", ističe.

Digitalni pješčanik za učenje, istraživanje i prostor u kojem djeca mogu biti djeca

Ljetnu radionicu Minecrafta pokrenulo je i Sveučilište Algebra Bernays, a riječ je Minecraft Mini Creator ljetnim radionicama za djecu na kojoj oni na zabavan način, kroz igru i druženje, uče kako programirati, slagati i graditi virtualne svjetove u Minecraftu.

"Minecraft radionice nisu toliko specifična stvar za Hrvatsku jer u svijetu postoje već godinama. Baš zato što se primijetilo da se kroz Minecraft može učiti djecu i programiranju, kreativnom izražavanju, snalaženju u prostoru…", dodaje.

Posebnost Minecrafta, kako objašnjava profesor Margan, leži u tome što ta igra nadilazi mnoge slične naslove – jer Minecraft nije samo igra, već pravi virtualni pješčanik za igranje.

Edukacijski alat za 21. stoljeće

"Ali kad kažem igranje, ne mislim na onaj način besciljnog provođenja vremena, jer djeca najviše nauče kroz igru. To su one osnove koje nas nauče na fakultetu na pedagoškim kolegijima", naglašava naš sugovornik.

Osim što je edukacijski alat za 21. stoljeće, Minecraft je, tumači profesor Margan, digitalno okruženje koji omogućava interakciju i druženje u kojem djeca danas žive.

Minecraft je, kaže nam naš sugovornik, mjesto gdje vi možete graditi kule od pijeska, gradove, bilo što…

"Stvarati svjetove vezane za stari Egipat, Napoleona, svemir… Pa zatim sve to maknuti i krenuti otpočetka. I to možete sami, vas pet, deset, pedeset… Tu se može skupiti mnogo klinaca, zajednički graditi i družiti se… I na kraju, kad sve izgrade, možda se uopće neće igrati u tome. Nego će samo krenuti graditi nešto drugo jer je put prema izgradnji tog svijeta prava igra", istaknuo je naš sugovornik.

"Minecraft nije nikakva opasnost za djecu. Naravno, djeci ne treba pustiti da pred ekranom sjede šest sati u komadu. Nekoliko sati da, uz adekvatnu tjelovježbu… Minecraft kao dio svakodnevice je dobra stvar za djecu, a radionice su dobra stvar jer tako mogu strukturirati to znanje", zaključuje.

A što profesor Margan kaže o izlasku filma snimljenom po igri Minecraft?

"Zapravo me nije iznenadilo što dolazi film Minecraft i baš me zanima što su uspjeli napraviti s njim. Minecraft nudi toliko slobode da me zanima što su odabrali da će napraviti s njim", kaže, te dodaje da će ga svakako pogledati. Film bi svakako mogao dodatno potaknuti interes djece, ali i roditelja koji će ga s njima gledati i motivirati na dodatno istraživanje i eventualno građenje zajedničkih virtualnih ljepših svijetova.

A ako i vas zanima što je to toliko čarobno u Minecraft svijetu, ne propustite priliku, i zajedno s djecom pogledajte u kinima Minecraft.

