Legendarna hrvatska glumica zablistala u HNK: Rijetko se pojavljuje u javnosti

Hrvatska glumica i operna pjevačica Mirjana Bohanec Vidović (86) rijetko kada izlazi u javnost, no sada se pojavila na premijeri predstave "Maria Stuart" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Zvijezda kultnog filma "Tko pjeva zlo ne misli" pozirala je u društvu Ive Hraste Sočo (59), intendantice HNK-a. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju uzvanika.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Od njezine kultne uloge Ane Šafranek u filmu "Tko pjeva zlo ne misli" prošlo više od 60 godina, a Mirjanin prepoznatljivi osmijeh nije se mijenjao.

Uloga Ane Šafranek sve je promijenila

Bohanec je odmalena pokazivala sklonost prema umjetnosti, a već je tijekom studija na Muzičkoj akademiji debitirala na sceni HNK-a kao operna pjevačica s lirsko-koloraturnim glasom.

Iako je ostvarila mnoge uloge na domaćim i stranim kazališnim daskama, uloga Ane Šafranek donijela joj je posebno mjesto u povijesti hrvatske pop kulture i filma. Pjesme koje je Bohanec pjevala u filmu spadaju među najznačajnijim skladbama hrvatskog mjuzikla.

Foto:

I ljubav je pronašla u kazalištu

Osim karijere, u kazalištu je pronašla i ljubav. Na hodniku kazališta Mirjana je upoznala svog drugog supruga, liječnika Ivu Vidovića. Ivo, koji je preminuo prije osam godina, podržavao ju je u karijeri te je bio njezin najveći obožavatelj. Mirjana je u nekoliko navrata priznala da bol nakon njegovog odlaska nikad nije nestala.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Jednom prigodom rekla je da najviše žali što nikada zajedno nisu imali djecu.

"U najboljim godinama puno sam radila i rano se razvela. Kad sam zatrudnjela imala sam prometnu pa sam izgubila bebu s pet mjeseci. Poslije više nisam mogla roditi", ispričala je za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Topot kopita i zatezanje uzda: 'Skup sport, ne bi imalo smisla uopće to skrivati'