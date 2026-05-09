IZNENADILA POJAVOM

Legendarna hrvatska glumica zablistala u HNK: Rijetko se pojavljuje u javnosti

Foto:

Operna diva i glumica, Mirjana Bohanec Vidović pojavila se na premijeri predstave 'Maria Stuart'

9.5.2026.
8:43
Hot.hr
Hrvatska glumica i operna pjevačica  Mirjana Bohanec Vidović (86) rijetko kada izlazi u javnost, no sada se pojavila na premijeri predstave "Maria Stuart" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. 

Zvijezda kultnog filma "Tko pjeva zlo ne misli" pozirala je u društvu Ive Hraste Sočo (59), intendantice HNK-a. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju uzvanika. 

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Od njezine kultne uloge Ane Šafranek u filmu "Tko pjeva zlo ne misli" prošlo više od 60 godina, a Mirjanin prepoznatljivi osmijeh nije se mijenjao. 

Uloga Ane Šafranek sve je promijenila 

Bohanec je odmalena pokazivala sklonost prema umjetnosti, a već je tijekom studija na Muzičkoj akademiji debitirala na sceni HNK-a kao operna pjevačica s lirsko-koloraturnim glasom. 

Iako je ostvarila mnoge uloge na domaćim i stranim kazališnim daskama, uloga Ane Šafranek donijela joj je posebno mjesto u povijesti hrvatske pop kulture i filma. Pjesme koje je Bohanec pjevala u filmu spadaju među najznačajnijim skladbama hrvatskog mjuzikla.

I ljubav je pronašla u kazalištu 

Osim karijere, u kazalištu je pronašla i ljubav. Na hodniku kazališta Mirjana je upoznala svog drugog supruga, liječnika Ivu Vidovića. Ivo, koji je preminuo prije osam godina, podržavao ju je u karijeri te je bio njezin najveći obožavatelj. Mirjana je u nekoliko navrata priznala da bol nakon njegovog odlaska nikad nije nestala.

Jednom prigodom rekla je da najviše žali što nikada zajedno nisu imali djecu. 

"U najboljim godinama puno sam radila i rano se razvela. Kad sam zatrudnjela imala sam prometnu pa sam izgubila bebu s pet mjeseci. Poslije više nisam mogla roditi", ispričala je za 24sata.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
