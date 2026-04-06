KOVRČAVA ANTIGONI

Zvijezda 'Love Islanda' postala TikTok senzacija, a sad stiže i na Euroviziju

Zvijezda 'Love Islanda' postala TikTok senzacija, a sad stiže i na Euroviziju
Foto: Mattpapz/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Jeste li već čuli za Antigoni Buxton, britansku glazbenicu grčko-ciparskog podrijetla, koja će ove godine predstavljati Cipar na Euroviziji? Publika je već dobro poznaje iz svijeta reality televizije, a sada je i zvijezda na društvenim mrežama

6.4.2026.
21:37
Ukoliko ste ovih dana scrollali društvenim mrežama, sigurno vam je bar jedanptu "izletio" video kovrčave glazbenice koja pjeva pjesmu naslova koji je teško shvatiti. Kovrčava Antigoni na ovogodišnjoj Euroviziji predstavljat će Cipar s pjesmom "Jalla", a gledateljima diljem Europe, a i šire, ova je glazbenica već dobro poznat lik iz svijeta reality emisija.

30-godišnja Antigoni Buxton, britanska pjevačica grčko-ciparskog podrijetla, osvojila je društvene mreže svojom pjesmom "Jalla", energičnim plesnim hitom koji spaja tradicionalne ciparske motive s modernom produkcijom.

Naslov znači "više", a pjesma slavi ples, zabavu i opušten mediteranski mentalitet, pozivajući slušatelje da se prepuste ritmu i fešti. 

Koliko voli zabavu Antigoni je pokazala 2022. godine u 8. sezoni popularnog showa "Love Island".

"Mislim da ću donijeti pozitivnu energiju - vrlo sam pozitivna osoba", rekla je Antigoni prije ulaska u vilu u kojoj je provela osam dana.

Antigoni je u trećem tjednu ušla u vilu i odmah privukla pažnju: na spojeve je povela tadašnje natjecatelje Damija, Davidea i Jaya, a već sljedeći dan Davide je odabrao nju za partnericu. Ipak, njezina ljubavna priča nije dugo trajala: u četvrtom tjednu povezala se s Charliejem, no ubrzo su je dečki izbacili iz showa.

Iako nije pronašla ljubav, Antigoni je itekako profitirala! Publiku je osvojila karizmom, a danas je na društvenim mrežama prati više od 619 tisuća ljudi, što joj daje snažan vjetar u leđa uoči ovogodišnje Eurovizije u Beču.

Sanjaš o ljubavi i vlastitoj avanturi poput ove? Pridruži se Love Island Adria euforiji i možda baš ti postaneš nova zvijezda o kojoj će svi pričati - prijavi se na loveisland.rtl.hr!

