Zvijezda 'Love Islanda' postala TikTok senzacija, a sad stiže i na Euroviziju

Ukoliko ste ovih dana scrollali društvenim mrežama, sigurno vam je bar jedanptu "izletio" video kovrčave glazbenice koja pjeva pjesmu naslova koji je teško shvatiti. Kovrčava Antigoni na ovogodišnjoj Euroviziji predstavljat će Cipar s pjesmom "Jalla", a gledateljima diljem Europe, a i šire, ova je glazbenica već dobro poznat lik iz svijeta reality emisija.

30-godišnja Antigoni Buxton, britanska pjevačica grčko-ciparskog podrijetla, osvojila je društvene mreže svojom pjesmom "Jalla", energičnim plesnim hitom koji spaja tradicionalne ciparske motive s modernom produkcijom.

Naslov znači "više", a pjesma slavi ples, zabavu i opušten mediteranski mentalitet, pozivajući slušatelje da se prepuste ritmu i fešti.

Koliko voli zabavu Antigoni je pokazala 2022. godine u 8. sezoni popularnog showa "Love Island".

"Mislim da ću donijeti pozitivnu energiju - vrlo sam pozitivna osoba", rekla je Antigoni prije ulaska u vilu u kojoj je provela osam dana.

Antigoni je u trećem tjednu ušla u vilu i odmah privukla pažnju: na spojeve je povela tadašnje natjecatelje Damija, Davidea i Jaya, a već sljedeći dan Davide je odabrao nju za partnericu. Ipak, njezina ljubavna priča nije dugo trajala: u četvrtom tjednu povezala se s Charliejem, no ubrzo su je dečki izbacili iz showa.

Iako nije pronašla ljubav, Antigoni je itekako profitirala! Publiku je osvojila karizmom, a danas je na društvenim mrežama prati više od 619 tisuća ljudi, što joj daje snažan vjetar u leđa uoči ovogodišnje Eurovizije u Beču.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila što nas čeka do kraja tjedna: Evo kad i gdje će padati kiša