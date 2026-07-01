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Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu

Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
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Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Američka ljepotica Brooks Nader boravi u Hrvatskoj

1.7.2026.
10:40
Hot.hr
TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
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Zvijezda nove verzije serije Baywatch, američka manekenka i glumica Brooks Nader (29), boravi u Hrvatskoj. Svoje je putovanje započela u Dubrovniku, A iako na Instagramu isprva nije otkrila lokaciju, iz objavljenih fotografija bilo je jasno da se nalazi u našem biseru Jadrana. Prošetala je starom gradskom jezgrom, obišla kamene ulice, a pažnju joj je privukla i katedrala sv. Vlaha.

Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
Foto: Instagram
Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
Foto: Instagram

Nakon juga Hrvatske, Nader je nastavila putovanje luksuznom jahtom, s koje je objavila prizore raskošnog interijera, mora i dalmatinske obale.

Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
Foto: Instagram
Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
Foto: Instagram

Na najnovijim fotografijama vidi se kako pozira u crvenoj haljini s maramom i sunčanim naočalama, a potom je s prijateljima posjetila Visovac, gdje su obišli samostan i crkvu. Objavila je i fotografiju na kojoj kleče pred oltarom dok je uz njih svećenik, a navela je i da im je ondje blagoslovljena krunica.

Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
Foto: Instagram
Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu
Foto: Instagram

Podsjetimo, atraktivna manekenka često pozira u izazovnim, oskudnim izdanjima, a uskoro ćemo je redovito gledati i u kultnoj seriji Baywatch, u kojoj je dobila jednu od glavnih uloga. Premijera nove verzije očekuje se tijekom televizijske sezone 2026./2027.

Brooks NaderManekenkaBaywatch GlumiceJadran
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