Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu: Luksuznu jahtu nakratko zamijenila posjetom samostanu

Zvijezda nove verzije serije Baywatch, američka manekenka i glumica Brooks Nader (29), boravi u Hrvatskoj. Svoje je putovanje započela u Dubrovniku, A iako na Instagramu isprva nije otkrila lokaciju, iz objavljenih fotografija bilo je jasno da se nalazi u našem biseru Jadrana. Prošetala je starom gradskom jezgrom, obišla kamene ulice, a pažnju joj je privukla i katedrala sv. Vlaha.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Nakon juga Hrvatske, Nader je nastavila putovanje luksuznom jahtom, s koje je objavila prizore raskošnog interijera, mora i dalmatinske obale.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Na najnovijim fotografijama vidi se kako pozira u crvenoj haljini s maramom i sunčanim naočalama, a potom je s prijateljima posjetila Visovac, gdje su obišli samostan i crkvu. Objavila je i fotografiju na kojoj kleče pred oltarom dok je uz njih svećenik, a navela je i da im je ondje blagoslovljena krunica.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Podsjetimo, atraktivna manekenka često pozira u izazovnim, oskudnim izdanjima, a uskoro ćemo je redovito gledati i u kultnoj seriji Baywatch, u kojoj je dobila jednu od glavnih uloga. Premijera nove verzije očekuje se tijekom televizijske sezone 2026./2027.