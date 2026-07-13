Zrinka Cvitešić emotivno čestitala rođendan poznatoj Hrvatici: 'Hvala što si me odabrala'

Naša proslavljena glumica Zrinka Cvitešić (46), koja svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, sada je napravila iznimku dirljivom objavom na Instagramu. Čestitajući 48. rođendan svojoj bliskoj prijateljici, političarki Nikolini Brnjac, otkrila je duboku povezanost i ponudila uvid u prijateljstvo koje je za mnoge bilo iznenađenje. Kroz emotivan video kolaž, glumica je pokazala da su neke veze snažnije od svjetova pozornice i politike koji ih naizgled razdvajaju.

'Prijatelji su obitelj koju biramo'

Video koji je Cvitešić podijelila sa svojim pratiteljima sastoji se od niza fotografija i kratkih isječaka koji prikazuju nju i Nikolinu Brnjac u nizu opuštenih i sretnih trenutaka. Scene s ljetovanja, vožnje brodom uz jadransku obalu, smijeha na kamenim stubama te nazdravljanja na šljunčanoj plaži, svjedoče o godinama zajedničkih uspomena.

Poruka uz objavu bila je posebno dirljiva i sažela je bit njihova prijateljstva. "Jer prijatelji su obitelj koju biramo… Sretan rođendan i hvala ti što si me odabrala…", napisala je Cvitešić, tagirajući Brnjac i dodavši hashtag #birthdaygirl. Ovim je riječima jasno dala do znanja da njihovu vezu smatra obiteljskom, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Iako su obje iznimno uspješne i poznate javnosti, svaka u svom području, njihovo blisko prijateljstvo za mnoge je bilo nepoznanica. Otkriće da su glumica s međunarodnom karijerom, ovjenčana i prestižnom nagradom Laurence Olivier, i istaknuta političarka tako dobre prijateljice, iznenadilo je dio javnosti, a korijeni njihove veze sežu u rodni Karlovac, odakle obje potječu.

Nikolina Brnjac, članica HDZ-a, bivša je ministrica turizma i sporta u Vladi Republike Hrvatske, a od 2024. godine zastupnica je u Europskom parlamentu. Objava je privukla pažnju i brojnih poznatih lica, a u komentarima su se nizale čestitke za 48. rođendan političarke.