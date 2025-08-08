Zlatko Dalić okupio brojne poznate u rodnom Livnu: Pogledajte s kim je posebno 'kliknuo'

U Livnu se ovog četvrtka održao veliki humanitarni glazbeno-sportski događaj "Srce Livna 2025", a jedna od najzapaženijih stvari bila je što je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, rođeni Livnjak Zlatko Dalić (58), osvanuo u Instagram objavi pjevača Miroslava Škore (63).

"Hvala Livnu i Zlatku Daliću", poručio je Škoro u opisu fotografije. Njegovi fanovi su oduševljeno komentirali: "Bravo Miro, bravo Zlatko", "Pozdrav legendo", "Bilo je predivno na tvom koncertu".

Na utakmici su zaigrali i legendarni Vatreni poput Pletikose, Olića, Mandžukića, Ćorluke, Rakitića, Subašića, Jarnija i drugih, koji su se suprotstavili timu Livno i prijatelji u humanitarnoj nogometnoj utakmici. Uz sport, publiku su zabavljali i glazbenici: grupe Hrvatske Ruže, Marija Husar Rimac te sam Miroslav Škoro.

Miroslav Škoro najavio je da će u petak nastupiti u Glini, a prije toga je pjevao u Kninu povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

