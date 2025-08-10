MARTINA IGLESIAS /

Kraljica plastičnih operacija: Živa Barbika koja tvrdi da joj je opsjednuta lutka kći

Kraljica plastičnih operacija: Živa Barbika koja tvrdi da joj je opsjednuta lutka kći
Foto: Instagram
Martina Iglesias je influencerica i poduzetnica iz Los Angelesa.
Marcela Iglesias je američka influencerica i poduzetnica poznata po svom izgledu “žive Barbie”. Vodi brand Plastics of Hollywood i otvoreno promovira estetske zahvate i luksuzan stil života. Nedavno je dospjela u centar pažnje tvrdeći da je njezina lutka, koju naziva svojom kćeri, opsjednuta nakon što je sudjelovala u ritualu na zloglasnom meksičkom otoku gdje je prizivala duhove. U nastavku pogledajte njezina najzapaženija izdanja...

10.8.2025.
