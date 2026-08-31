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Željka Fattorini kroz suze o smrti Ksenije Urličić: 'Otišla je moja prijateljica'

Željka Fattorini kroz suze o smrti Ksenije Urličić: 'Otišla je moja prijateljica'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vijest o smrti pogodila je njezinu najbližu prijateljicu i kolegicu

31.8.2026.
11:08
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, piše Jutarnji. Bila je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske televizije, na kojoj je provela više od četiri desetljeća, od 1959. do umirovljenja 2001. godine.

Vijest o njezinoj smrti posebno je pogodila jednu od njezinih najbližih prijateljica i kolegica, legendarnu televizijsku voditeljicu Željku Fattorini (81). U želji da zabilježimo njezino sjećanje na Kseniju, kontaktirali smo gospođu Fattorini, no tuga u njezinu glasu jasno je pokazala koliko ju je ovaj gubitak potresao.

'Uz najbolju volju, ne mogu govoriti'

Nakon što smo se predstavili i izrazili iskrenu sućut, iz glasa gospođe Fattorini bilo je jasno da proživljava iznimno teške trenutke. Na upit za izjavu, jedva je uspjela izgovoriti nekoliko riječi koje svjedoče o boli.

"Ja vam sad momentalno ne mogu govoriti", rekla je tiho. Unatoč pokušaju, emocije su je potpuno svladale. "Uz najbolju volju... Ne mogu", dodala je kroz suze gospođa Fattorini. 

 

Ksenija UrličićSmrtPrijateljice
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