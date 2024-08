Zdravko Čolić postao konkurencija Desingerici, fanovi šokirani: 'Prolupao si'

Srpski reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica (31) privlači pozornost s kontroverznim konceratima. Publiku je već tako lupio cipelom po glavi, zalijevao ih vodom, gađao ih tijestom za pitu.. Iako su takvi nastupi izazvali brojne kritike, čini se da se legendarnom Zdravku Čoliću (73) to svidjelo, pa ga je kopirao.

Na koncertu u Crnoj Gori izvodio je svoje poznate hitove, a kako bi začinio već tada užarenu atmosferu, zalio je publiku vodom iz plastične flaše, a onda ju praznu flašu šutnuo na njih.

Snimka je postala pravi hit na društvenim mrežama, a kruži s natpisom: "Odradilo ga na Desingera". Dok su jedni smatrali da je vrlo simpatično, drugi su pak osudili ovakav nastup.

"Da vidim taj duet Desingerica i Čolić i to je to", "Što mu bi", "Čolingerica", "Čola baulja i čarlija", "Ide u korak s vremenom", "I ovaj prolupao pod stare dane", "Što si pio Zdravko? Ovo ti ne prilići", pisali su mu.

Video se svidio i Desingerici, pa ga je podijelio na Instagram storyju.

Usporedili ga s Čolićem

Podsjetimo, Desingerici su zbog njegovog kontroverznog stila na ponekim mjestima zabranjeni nastupi, no njemu to nije nikakav problem s obzirom na to da ima zavidnu bazu obožavatelja.

Koliko novca reper, omiljen među mladom publikom, zarađuje tijekom nastupa, otkrio je blizak izvor za portal Espreso.

"Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača", ispričao je izvor o Desingerici.

"U početku je uzimao 500 eura, a sad zarađuje kao da je Čola", dodao je izvor, pritom misleći na Zdravka Čolića, jednog od najcjenjenijih i najbolje plaćenih regionalnih izvođača.

