Srpski reper Desingerica, pravoga imena Dragomir Despić, poznat je po svojim ekscentričnim nastupima koji često izazivaju pažnju, i to ne samo obožavatelja njegove glazbe. Na jednom koncertu izašao je iz mrtvačkog sanduka, na posljednjem je pripremao gibanicu ribajući sir po publici, a poznat je i po tome što svoje obožavatelje u prvim redovima nerijetko "udara" tenisicom po glavi.

Zbog svog stila koji opisuje kao autentičan i moderan, na ponekim mjestima su mu i zabranjeni nastupi, no njemu to nije nikakav problem s obzirom na to da ima zavidnu bazu obožavatelja.

Koliko novca reper, omiljen među mladom publikom, zarađuje tijekom nastupa, otkrio je blizak izvor za portal Espreso.

"Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača", ispričao je izvor o Desingerici.

"U početku je uzimao 500 eura, a sad zarađuje kao da je Čola", dodao je izvor, pritom misleći na Zdravka Čolića, jednog od najcjenjenijih i najbolje plaćenih regionalnih izvođača.

Otkrio je i da glazbenik koristi "playback" prilikom nastupa te objasnio odakle toliki interes za njegove koncerte.

"Sve je počelo s tom tenisicom i udaranjem. Onda su ga vlasnici klubova počeli nenormalno često pozivati da održi nastup jer su vidjeli da lako može napuniti klub", rekao je izvor i zaključio da Desingerica nije glazbenik za duže staze, već da će se interes za njim s vremenom izgubiti, a zamijenit će ga "neki novi Desingerica za kojim će poludjeti".

