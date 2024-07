Kontroverzni srpski reper Dragomir Despić, poznatiji pod umjetničkim imenom Desingerica, završio je u bolnici, a sada je otkrio što se dogodilo i kako se osjeća.

Reper je istaknuo da nije posve siguran kako je narušio svoje zdravlje, a iako je prošao sve kontrole, još uvijek se ne osjeća dobro.

"Imao sam dnevni tulum, vjerojatno je od premora, nespavanja, ne znam... Radim cijelo vrijeme, svaki dan. Kad sam krenuo iz Budve za Požarevac, na nastup, na pola puta mi se tlak spustio, poblijedio sam, krenuo je hladan znoj, pao sam pored pločnika, odmah su me odvezli u bolnicu. Tamo su mi dali injekcije, infuzije, jedva sam došao do kuće. Evo, i sad mi je baš loše, drhtim cijeli. Gornji pritisak mi je bio 80, modar sam bio cijeli, ne znam što se dogodilo", rekao je Desingerica.

Foto: Instagram Desingerica

Fotografiju iz bolnice objavio je na svom Instagram profilu i kratko napisao: "Kad sistem kolabira."

Foto: Instagram Desingerica

Reper je također otkazao nastupe koje je imao dogovorene ovih dana, a do koncerta koji ga čeka u Crnoj Gori nada se da će mu biti bolje.

"Otkazao sam jučer i danas nastupe, vjerojatno ću izgurati, vidjet ćemo", rekao je.

Inače, Desingerica je poznat po svojim ekscentričnim nastupima koji često izazivaju pažnju, i to ne samo obožavatelja njegove glazbe. Na jednom koncertu je izašao iz mrtvačkog sanduka, na posljednjem je radio gibanicu ribajući sir po publici, a poznat je i po tome što svoje obožavatelje u prvim redovima nerijetko 'udara' tenisicom po glavi.

Zbog svog stila koji opisuje kao autentičan i moderan, na ponekim mjestima su mu i zabranjeni nastupi, no njemu to nije nikakav problem s obzirom na to da ima zavidnu bazu obožavatelja.

