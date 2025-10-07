KRALJ NARODNE GLAZBE /

Zbog zdravstvenih problema je sjedio na koncertu: Ovo je zadnji nastup Halida Bešlića

Zbog zdravstvenih problema je sjedio na koncertu: Ovo je zadnji nastup Halida Bešlića
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Nakon tog nastupa, Halid je otkazao sve naredne koncerte

7.10.2025.
15:10
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Posljednji nastup Halida Bešlića bio je sredinom kolovoza ove godine, na tvrđavi Kastel u Banjoj Luci, gdje je pred nekoliko tisuća ljudi odradio koncert, iako je zbog zdravstvenih problema nastup morao održati sjedeći.

@nezavisnenovine Halid Bešlić na Kastelu oduševio Banjalučane. #bih #republikasrpska #banjaluka #halidbeslic #miljacka ♬ original sound - Nezavisne novine

Nakon tog nastupa, Halid je otkazao sve naredne koncerte te je ubrzo hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

'Kralj narodne glazbe'

Prvo je bio smješten na odjel nefrologije, a kasnije prebačen na odjel onkologije, gdje je dočekao posljednje dane svog života. 

Podsjetimo, legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u sarajevskoj bolnici. Brojni obožavatelji i kolege iz glazbenog svijeta putem društvenih mreža opraštaju se od velikana koji je ostavio neizbrisiv trag na narodnoj glazbenoj sceni.

Halid Bešlić, poznat kao "kralj narodne glazbe", tokom svoje duge karijere oduševljavao je publiku svojom harizmom i snažnim glasom, a svaki njegov nastup bio je garancija za nezaboravnu atmosferu. 

Halid Bešlić
