Poznati diljem regije se oglasili nakon smrti Halida Bešlića: 'Suze naviru same'

Hrvatsku i regionalnu glazbenu scenu potresla je iznenadna i tužna vijest o smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića. Među prvima se na društvenim mrežama oglasila njegova kolegica i bliska prijateljica Indira Levak, koja je emotivnom objavom u potpunosti slomila srca svojih pratitelja.

Pjevačica je podijelila crno-bijelu "In Memoriam" fotografiju Halida Bešlića i uputila mu posljednji, dirljivi pozdrav.

"Duboko me potresla tužna vijest koju sam upravo saznala! Zar si nas i ti napustio brate Halide?! Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same!", započela je Indira u nevjerici, dodajući kako se nada da je sve samo san. Prisjetila se njihovog prijateljstva i zajedničkih trenutaka, izrazivši želju da će se "jednom opet sresti u vječnosti i zapjevati omiljenu 'Iskru' baš kao nekada".

Njezini pratitelji odmah su reagirali, a ispod objave su se zaredali komentari ispunjeni tugom i riječima sućuti.

Nakon nje, od pjevačke legende se oprostio i Enis Bešlagić.

"Ode NAŠ Halid. Tko će sad tu prazninu popuniti svojom posebnošću, iskrenošću i dobrim duhom ljudskosti koju si živio svakim dahom. Bosanski KRALJU kojeg svi svojatamo i nazivamo NAŠIM! Tvoje spomenik je duboko ugraviran u NAŠA srca, kroz sve ono što sa tobom i tvojim pjesmama smo doživjeli. Svaka tvoja nota ljudskosti će odzvanjati jedinstvenim glasom u ovim uplakanim srcima zauvijek! Dok dišem ja ću te spominjati cijelim svojim bićem i moliti Gospodara da te nagradi svakim dobrom što si i zaslužio. Porodici Bešlić, mojom familiji, neka Bog podari zdrav razum u ovim teškim trenutcima. Volim vas", napisao je popularni glumac.

Nekoliko dirljivih riječi uputio je i Halidov sunarodnjak Željko Bebek s kojim je jednom prilikom čak snimio i duet "Da zna zora".

Dragi Halide, hvala ti na svim trenucima koje smo zajedno proveli na pozornicama širom svijeta. Imali smo samo jednu zajedničku pjesmu, a pjevali smo je 40 godina", napisao je roker.

Još jedan blizak suradnik i prijatelj tuguje zbog odlaska legende, a to je upravo Dino Merlin s kojim je Halid snimio jedan od svojih posljednjih dueta "Godino vrela".

Foto: Instagram

"Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pjevao sam mu tiho našu pjesmu. Kao da se u trenutku blago nasmiješio", napisao je.

I domaća influencerica i pjevačica Lana Klingor zahvalila se Halidu za sve ono što je napravio tijekom života.

Foto: Instagram

"Hvala za pjesmu, emociju, odrastanje! Grande Maestro!", objavila je uz emotikon slomljenog srca.

Pjevač Marko Kutlić podijelio je fotografiju na kojoj ljubi Halida u glavu tijekom zajedničkog druženja.

"Od Drave do Vardara, nema te fešte, koja se završila, bez tvoje pjesme. Nisam znao da će nam ovo biti zadnji susret. Beskrajno sam zahvalan na prilici da stanem s tobom na istu pozornicu. Počivaj u miru Božjem kralju princu narodne muzike!", ispričao je svojim pratiteljima.

Ni Joško Čagalj, poznatiji kao Jole, nije uspio suzdržati emocije.

"Prijatelj….Gospodin…Glazbenik…I najveći humanitarac kojeg znam. Falit ćeš neizmjerno. Hvala za sve hitove. Počivaj u miru, prijatelju", napisao je pjevač.

