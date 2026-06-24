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OBOŽAVATELJI JE HVALE /

Zbog svog outfita privukla je pažnju na SP-u, pogledajte što je obukla atraktivna voditeljica

Zbog svog outfita privukla je pažnju na SP-u, pogledajte što je obukla atraktivna voditeljica
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Foto: Moritz Müller/Alamy/Profimedia

Sportske reporterke i voditeljice privukle su pažnju milijuna obožavatelja, dokazavši da se na Mundijalu najzanimljivije stvari ponekad događaju izvan terena

24.6.2026.
19:45
Hot.hr
Moritz Müller/Alamy/Profimedia
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Kennedy Smith, jedno od zaštitnih lica FIFA-ine produkcije u Houstonu, izazvala je pravu pomutnju objavom na društvenim mrežama. Bivša sveučilišna sportašica, koja danas se danas uspješno bavi sportskim novinarstvom, privukla je tisuće pogleda, ali ovaj put fokus nije bio na njezinim intervjuima s igračima već na modnom odabiru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kennedy Smith (@kennedy922)

Njezina fotografija s terena u jarko zelenoj haljini u rekordnom je roku postala viralna. Kennedy je uz objavu emotivno poručila kako joj je vođenje programa na Mundijalu ostvarenje snova koje nikada ne uzima zdravo za gotovo. Na objavi su se nizali pozitivni komentari njezinih pratitelja: "Vidjeli smo te na ekranu, preponosni smo!", "Najbolja voditeljica koju FIFA ima", "Apsolutno ludilo!".

Meksiko slavi, Yanet Garcia žonglira

Kennedy nije jedina koja je ovih dana u prvom planu. Sličan, ako ne i veći kaos na mrežama izazvala je Yanet Garcia, megapopularna meksička voditeljica koju na Instagramu prati više od 13 milijuna ljudi. Nakon što je Meksiko na legendarnom stadionu Azteca svladao Južnu Afriku, Yanet je proslavila pobjedu u svom stilu. Objavila je video u kojem u atraktivnom izdanju žonglira nogometnom loptom. Snimka je momentalno eksplodirala i postala jedan od najgledanijih i najkomentiranijih trenutaka u prvom tjednu prvenstva.

U današnje vrijeme uz pomoć društvenih mreža trenuci izvan terena šire se jednako brzo od najboljih golova i poteza s utakmica. Reporteri i voditelji više nisu samo glasovi u pozadini, nego postaju ravnopravne zvijezde turnira čiji se modni odabiri i privatni trenuci prate s jednakim zanimanjem kao i sama drama na travnjaku.

Svjetsko Prvenstvo 2026.NavijanjeMundijalSp 2026
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