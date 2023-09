U srijedu je na društvenim mrežama rock legende Brucea Springsteena objavljeno priopćenje da će se njegovi preostali datumi turneje s The E Street Bandom za 2023. odgoditi za 2024. jer se oporavlja od peptičkog ulkusa, odnosno čira na želucu.

Peptički ulkusi su ranice nastale na sluznici probavnog trakta. Procjenjuje se da 10 posto populacije Zapadnog svijeta razvije ulkusnu bolest za vrijeme svoga života. Bolest se najčešće javlja u gornjem dijelu probavnog trakta, u želucu ili dvanaesniku. Do bolesti dolazi kada se vlastiti obrambeni mehanizmi sluznice ne uspijevaju oduprijeti agresivnim čimbenicima važnim za nastanak ulkusa. Dva najčešća uzročnika ulkusne bolesti su Helicobacter pylori i nesteroidni antireumatici, piše Pliva zdravlje.

Ova objava dolazi nekoliko tjedana nakon što je dobitnik Grammyja (74) odgodio rujanske datume i rekao da se liječi zbog zdravstvenog stanja, piše People.

"Bruce Springsteen se nastavio oporavljati od peptičkog ulkusa tijekom proteklih nekoliko tjedana i nastavit će s liječenjem do kraja godine prema savjetu liječnika", stoji u priopćenju. "Imajući to na umu i zbog velikog opreza, svi preostali datumi turneje Brucea Springsteena i The E Street Banda za 2023. bit će odgođeni do 2024. godine."

Sam Bruce također je podijelio izjavu, uvjeravajući obožavatelje da mu se zdravstveno stanje popravlja. Rekao je: “Hvala svim mojim prijateljima i obožavateljima na dobrim željama, ohrabrenju i podršci. Oporavljam se i jedva čekam da vas sve vidim sljedeće godine.”

U priopćenju se dodatno objašnjava da će novi datumi svih odgođenih koncerata biti objavljeni sljedeći tjedan. Predstave će se održavati na istim mjestima, ali će povrat novca biti moguć na zahtjev, prema napomeni.

Springsteen je prvotno odgodio dva nastupa u Philadelphiji sredinom kolovoza nakon što se "razbolio". Iako u to vrijeme nisu bili dostupni nikakvi dodatni detalji, otkriveno je da se oporavlja od peptičkog ulkusa nakon što je objavljeno da su njegovi rujanski nastupi odgođeni.

Springsteen i The E Street Band započeli su svoju turneju u veljači, što je označilo prvu američku turneju grupe od 2016. i njihov prvi niz međunarodnih nastupa od 2017.