Zbog fatalne Srpkinje slavni nogometaš ostavio je suprugu i kćer

Legendarni francuski nogometaš Thierry Henry (48) desetljećima je pod svjetlima reflektora, prvo kao jedan od najboljih napadača svoje generacije, a danas kao cijenjeni nogometni analitičar i trener. Ipak, dok je njegova profesionalna karijera uvijek bila pod budnim okom javnosti, privatni život uspijeva držati daleko od medijske pompe, ponajviše zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj partnerici, Andrei Rajačić, samozatajnoj Srpkinji rođenoj u Sarajevu koja je, prema pisanju svjetskih medija, u potpunosti osvojila njegovo srce.

Fatalni susret u Španjolskoj

Njihova ljubavna priča započela je u ljeto 2008. godine. Henry je tada bio zvijezda Barcelone, a Andrea je boravila u Španjolskoj u posjetu svojoj mlađoj sestri Jovani koja je tamo živjela. Susret s proslavljenim nogometašem bio je sudbonosan i označio je početak veze koja traje i danas, više od petnaest godina kasnije. Par je od samog početka donio zajedničku odluku da će svoju intimu čuvati isključivo za sebe, što je Andrea potvrdila u jednom od rijetkih medijskih istupa.

Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Skupa razvodna parnica

U vrijeme kada je upoznao Andreu, Henry je prolazio kroz turbulentno privatno razdoblje. Godinu dana ranije, 2007. godine, razveo se od britanske manekenke Claire Merry, s kojom je bio u braku četiri godine i s kojom ima kćer Teu. Njihov razvod bio je glavna tema britanskih tabloida, koji su otvoreno nagađali kako je upravo lijepa Andrea bila razlog raspada braka. Henry je navodno odlučio okončati brak nedugo nakon što je upoznao Andreu, a brakorazvodna parnica bila je jedna od najskupljih, piše The Sun. u svijetu nogometa u to vrijeme. Procjenjuje se da ga je stajala oko deset milijuna funti. Unatoč medijskim napisima, ni Thierry ni Andrea nikada nisu javno komentirali ove navode.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Inače, Andrea je Sarajka srpskog podrijetla koja potječe iz ugledne obitelji. Njezina majka Tatjana je profesorica ruskog jezika, dok je otac Nebojša Rajačić jedan od najcjenjenijih plastičnih kirurga u Bosni i Hercegovini, koji je dugi niz godina vodio Kliniku za liječenje opeklina i plastičnu kirurgiju u Kuvajtu. Upravo u Kuvajtu Andrea je sa sestrom Jovanom završila srednju školu, nakon čega je otišla na školovanje u Sjedinjene Američke Države, gdje je na ekonomskom fakultetu završila studij menadžmenta.

Foto: Peter Schatz/alamy/profimedia

Obiteljski život daleko od očiju javnosti

Thierry i Andrea svoju su ljubav okrunili s troje djece. Prvog sina Tristana dobili su 2012. godine, a kasnije su njihovu obitelj upotpunili sin Gabriel i kći Tatiana. Unatoč Henryjevoj slavi i bogatstvu koje se procjenjuje na oko 130 milijuna dolara, par vodi iznenađujuće prizemljen život, fokusiran na obitelj i odgoj djece.

Rijetko se pojavljuju na javnim događanjima, no kada to učine, poput nedavne premijere dokumentarca o Davidu Beckhamu, Andrea plijeni pažnju svojom elegancijom i nenametljivom ljepotom. Obitelj često posjećuje njezino rodno Sarajevo, a poznato je da vole provoditi zime na Jahorini, gdje obitelj Rajačić ima vikendicu. Njihova priča dokaz je da se i pod najvećim pritiskom slave može izgraditi stabilan i sretan obiteljski život, daleko od znatiželjnih pogleda.

​