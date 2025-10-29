Ona je odnijela pobjedu za najdublji dekolte večeri: Zbog ove manekenke svi su pali u drugi plan

Svjetska elita okupila se u utorak u Los Angelesu na glamuroznoj proslavi otvorenja događaja Swarovski Masters of Lightning, a mnoge zvijezde svojim su izdanjima oduzele dah. Posebnu pozornost privukla je manekenka i „kraljica bikinija“ Brooks Nader (28), poznata po svojim odvažnim modnim izborima i atraktivnim kombinacijama.

Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

Za ovu priliku odjenula je kratku, svjetlucavu haljinu s prorezima i dubokim dekolteom, uz koju je uskladila upečatljivu „choker“ ogrlicu, narukvice, prstenje i srebrne štikle. Posebnu pažnju posvetila je detaljima – haljina je otkrivala leđa, a kosu je podigla u opuštenu punđu kako bi istaknula elegantan kroj. Njezin make-up bio je jednostavan što je izazvalo oduševljenje mnogih.

Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

Također je pozirala i s prijateljicom, voditeljicom i glumicom Sarah Jane koja je odjenula zelenu svjetlucavu haljinu te istaknula duboki dekolte.

Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

Podsjetimo, Brooks je nedavno privukla veliku pažnju javnosti kada su mediji objavili da je navodno bila u vezi s grčkim princom Konstantinom Aleksejem, a sada je povezuju s poznatim tenisačem Carlosom Alcarazom.

