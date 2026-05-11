Zarađuje kao holivudska zvijezda: Frizer Kim Kardashian otkrio koliko naplaćuje elitne angažmane

Poznati frizer slavnih Chris Appleton šokirao je javnost priznanjem da je za jedan angažman zaradio čak 200.000 dolara, iako je ranije tvrdio da mu je najveći honorar iznosio “samo” 100.000 dolara.

Gostujući u podcastu “Great Company with Jamie Long”, Appleton je priznao da je ranije umanjio stvarni iznos jer se bojao reakcija javnosti.

"Zapravo je bilo 200.000 dolara. Rekao sam 100.000 jer sam se bojao što će ljudi reći. Izgovorio sam to i onda me uhvatila panika", iskreno je priznao poznati frizer.

Appleton, koji brine o frizurama brojnih zvijezda, uključujući Kim Kardashian, objasnio je da visoki honorari ne znače nužno i jednako veliku zaradu.

"Mnogo puta radim besplatno. Ima puno angažmana za koje ne dobijem toliku svotu", rekao je.

'Kad se sve zbroji, ne ostane toliko'

Frizer je pojasnio da je posao za koji je dobio rekordni iznos uključivao opsežna putovanja i veliku vremensku posvećenost.

"Bilo je puno putovanja i to je bila velika obveza. Kada sve razložite, to zapravo i nije toliko", objasnio je.

Dodao je kako veliki dio honorara odlazi na poreze i poslovne troškove.

"U Americi plaćate oko 50 posto poreza, što odmah prepolovi iznos. Zatim agent uzima 20 posto, a poslovni menadžer još pet posto", rekao je Appleton.

Sličnu je temu otvorio još početkom godine gostujući u podcastu “U Up?”, kada je također naglasio kako njegova stvarna zarada značajno pada nakon svih odbitaka.

Kim Kardashian kritizirala njegov poznati makeover

Appleton je posljednjih godina posebno poznat po suradnji s Kim Kardashian, čiju je kosu stilizirao za brojne glamurozne događaje, uključujući i Met Galu.

Ipak, njihov profesionalni odnos nedavno je dospio u fokus nakon što je Kardashian komentirala svoj kontroverzni izgled s Met Gale 2022., kada je nosila legendarnu haljinu Marilyn Monroe te kosu obojila u plavo i zalizala unatrag.

U vlogu snimljenom tijekom posljednjih priprema za ovogodišnji događaj, Kardashian se prisjetila tog trenutka i priznala da nije bila zadovoljna konačnim rezultatom.

"Imali smo previše obveza. Radili ste svakom članu obitelji. Nismo bili fokusirani", poručila je Appletonu i vizažistu Mariju Dedivanovicu.

Gledajući fotografiju s događaja, reality zvijezda nije štedjela riječi:

"Ovdje su svi pogriješili. Recimo to tako", našalila se, ali i jasno dala do znanja da joj tadašnji izgled nije ostao u najboljem sjećanju.

Dok su Appleton i Dedivanovic međusobno komentirali modne i beauty odluke tog dana, Kardashian je posebno izdvojila frizuru kao ključni problem.

"Sve se vrtjelo oko kose. O tome ću raspravljati do kraja života", rekla je.

Reality zvijezda priznala je i da se tog stylinga prisjeti gotovo svakog tjedna.

Zanimljivo, Appleton je u vrijeme transformacije bio oduševljen plavom kosom slavne poduzetnice.

"Obožavam plavu Kim. Nevjerojatno je kako boja kose može promijeniti izgled odjeće i šminke. Možete potpuno reinventirati stil", izjavio je ranije za medije.

