Pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić (40) na Instagramu se pohvalila vrhunskom figurom i novom opravicom za teretanu, a njezina isklesanaq guza je priča za sebe.

'Tvom mužu nije lako'

Seksi Žanamari uskočila je u pripijeni kombinezon leopard uzorka, na što su njezini Instagram pratitelji ostali oduševljeni. "Samo jako", Tvom mužu nije lako", "Samo naprijed", "Ovaj leopard ti baš stoji", samo su neki od komentara na video Žanamari.

Podsjetimo, prije nego što se u Makarskoj udala za svog supruga Marija, zajedno su surađivali na produkciji videospotova. Danas je potpuno posvećena - obitelji i teretani.

"Zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa", rekla je jednom prilikom u intervjuu za IN magazin.

Ova seksi ljepotica osim sati u teretani, pazi i na kalorije. No, ponekad voli i uživati u nezdravoj hrani. "Ne brinem toliko ok tome što jedem, ali pazim na kalorijski unos. Dok god ne prelazim određeni broj kalorija, nije važno o kakvoj hrani se radi. Suprug više pazi na to, on ima točno određeni plan i režim. Ja uopće ne jedem redovito", rekla je Žanamari za Story.hr.

"Nekada doručkujem jogurt, ručam kavu, večeram ćevape, a trenutni favorit su mi krafne. Zapravo se hranim vrlo stihijski. Ljeto je dosta kaotično pa ili ne stignem jesti ili čak ni ne smijem jer imam neko snimanje. Zimi je ipak nešto drugačije, tad češće kuhamo", priznala je pjevačica.