KOJOJ TAJICE NAJBOLJE STOJE? / Severina, Žanamari i Karleuša su svaka na svojem režimu: Ali, wow! Nisu se bezveze mučile

Slavnim ljepoticama je jedna stvar zajednička - vježbanje. Da bi izgledale senzacionalno sa ili bez krpica, one se itekako moraju pomučiti u teretani i biti u svom vježbanju dosljedne. Severina (49) je jednom prilikom priznala da prakticira kružni trening te ne jede meso, samo ribu. Mediteranska hrana nije pretjerano kalorična pa Severini pomaže da svoj kalorijski suficit i deficit drži pod kontrolom. Za Žanamari Perčić (40) teretana ipak predstavlja nešto drugo: "Zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa", rekla je jednom prilikom za IN magazin te dodala da u teretani provede i do tri sata. Prehana joj je također važna, istaknula je da jede piletinu, posni sir, jaja, ribu, i sve što sadrži proteine. "Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti", ispričala je Žanamari. Da bi izdržala naporne koncerte uz zahtjevne koreografije, Jelena Karleuša (43) je svoju kondiciju stekla trenirajući satima u teretani i vježbajući tabatu, intenzivni trening u intervalima. Pjevačica se na Instagramu dohvatila i teme vezane za svoju prehranu, istaknula je da ima nutricionisticu koja brine o njezinom jelovniku. "Slušajte i budite strogo disciplinirani, strogo se pridržavajte. Varanjem i žderanjem onoga što nije u jelovniku varate sami sebe. Obroci su veliki, nema gladovanja", rekla je Karleuša. U galeriji pogledajte kome od ovih ljepotica najbolje stoje sportske tajice i prosudite tko vam ipak ima najbolju figuru...