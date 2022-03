Ova 40-godišnjakinja svoju besprijekornu liniju duguje satima provedenim u teretani, no vježbanje za Žanamari ipak ima druge posebne benefite. "Trening me nekako centrira i psihički i fizički, i neophodan mi je za balans u životu. Treningom se najbolje rješavam stresa i to mi je bitnije nego fizički izgled. Zen je na prvom mjestu. Jedina stvar koja me može poljuljati je ako naslutim neki zdravstveni problem, pa me to uspori u treningu. To ne volim, i čim ne treniram nekoliko tjedan nisam svoja", priznala je Žanamari za jedan srpski portal.