Muškarci su zbog nje gledali prognozu: Upoznajte 'najseksi meteorologinju svijeta'

Yanet Garcia (34) već godinama privlači pozornost milijuna pratitelja diljem svijeta. Meksička voditeljica vremenske prognoze, model i fitness influencerica proslavila se zahvaljujući televizijskim nastupima, ali i snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama gdje danas gradi uspješnu međunarodnu karijeru.

'Najseksi meteorologinja svijeta'

Rođena 14. studenoga 1990. u Monterreyu, Yanet je započela karijeru kao model prije nego što je postala televizijska voditeljica. Širu popularnost stekla je kao meteorologinja na meksičkoj televiziji, gdje je ubrzo dobila nadimak "najseksi meteorologinja svijeta". Njezini isječci vremenske prognoze postali su viralni na internetu, a publika ju je počela pratiti i izvan Meksika.

Nakon televizijskog uspjeha, Garcia se posvetila karijeri influencerice, a na Instagramu i drugim platformama redovito objavljuje sadržaj vezan uz fitness i treninge, zdrav način života, modu i ljepotu, putovanja te motivacijske poruke. Danas je prati više milijuna ljudi, a njezin profil spada među najpoznatije latinoameričke influencerice.

Aktivna i na OnlyFansu

Također, 2021. godine Yanet je otvorila i profil na platformi OnlyFans, čime je izazvala veliku pozornost javnosti i medija. Sama je objasnila kako se na taj potez odlučila nakon brojnih upita obožavatelja i razgovora s predstavnicima platforme, naglašavajući da je riječ o poslovnoj odluci kojom želi ponuditi ekskluzivan sadržaj svojim najvjernijim pratiteljima.

Za razliku od očekivanja dijela publike, Garcia je više puta istaknula da na svojem profilu ne objavljuje eksplicitan sadržaj niti gole fotografije. Umjesto toga, pretplatnicima nudi ekskluzivne lifestyle i glamur fotografije, fitness sadržaj, videozapise te osobnije objave koje nisu dostupne na njezinim javnim društvenim mrežama. Naglasila je kako želi zaštititi svoju karijeru televizijske voditeljice i glumice, zbog čega je postavila jasne granice oko vrste sadržaja koji objavljuje.

Balansirala loptu sa stražnjicom

Inače, Garcia se ovih dana ponovno našla u središtu pažnje javnosti i svjetskih medija nakon što je usred Svjetskog nogometnog prvenstva objavila video u kojem demonstrira zavidno baratanje loptom.

Atraktivna brineta je na svojim profilima objavila video u kojem u crvenom donjem rublju tehnicira i održava loptu u zraku, a potom izvodi nesvakidašnji potez, manevrira loptom i šalje je dalje koristeći vlastitu stražnjicu. Obožavatelji su ovaj trik odmah proglasili prvim "dodavanjem stražnjicom" na društvenim mrežama.