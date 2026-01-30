Nakon skandala koji je odjeknuo regijom: Vujadin Savić ponovno je napadnut u javnosti
Vujadin Savić ponovno je napadnut, ovaj put ispred teretane
Bivši nogometaš Vujadin Savić (35) ponovno je bio meta napada, ovaj put ispred teretane na beogradskom Konjarniku, navodi Mondo.rs. Prema izvorima bliskim istrazi, u večernjim satima mu je prišao zasad nepoznat muškarac i bez povoda ga udario. Nakon incidenta, Savić je sa suprugom, glumicom Mirkom Vasiljević (35) otišao u policiju kako bi dao izjavu i službeno prijavio događaj, piše spomenuti portal.
Prema neslužbenim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže tjelesne ozljede, a istraga je u tijeku i tek će utvrditi sve okolnosti incidenta.
Prvi fizički napad u šoping centru u Beogradu
Ovaj napad dolazi samo mjesec i pol dana nakon što je Savić napadnut u beogradskom shopping centru. Naime, početkom prosinca prošle godine, Savić je bio fizički napadnut u shopping “Galerija” u Beogradu. Prema izvorima, dvojica nepoznatih muškaraca počela su ga verbalno provocirati, a situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob. Napadači su napustili mjesto događaja nakon što se Savić uspio obraniti, a incident je snimljen i ubrzo objavljen na društvenim mrežama, pisali su srpski mediji. Video napada pogledajte ovdje.
Tijekom te afere, Savić i Mirka Vasiljević viđeni su na rođendanskoj proslavi prijatelja, gdje su oboje djelovali opušteno i sretno unatoč pritisku javnosti.
Podsjetimo, Savić je prijavio transrodnu osobu A.K. (21) zbog sumnje na iznudu i ucjenu privatnim fotografijama i videosnimkama.
Istraga u oba slučaja još uvijek traje.
