Nakon skandala koji je odjeknuo regijom: Vujadin Savić ponovno je napadnut u javnosti

Bivši nogometaš Vujadin Savić (35) ponovno je bio meta napada, ovaj put ispred teretane na beogradskom Konjarniku, navodi Mondo.rs. Prema izvorima bliskim istrazi, u večernjim satima mu je prišao zasad nepoznat muškarac i bez povoda ga udario. Nakon incidenta, Savić je sa suprugom, glumicom Mirkom Vasiljević (35) otišao u policiju kako bi dao izjavu i službeno prijavio događaj, piše spomenuti portal.

Prema neslužbenim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže tjelesne ozljede, a istraga je u tijeku i tek će utvrditi sve okolnosti incidenta.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Prvi fizički napad u šoping centru u Beogradu

Ovaj napad dolazi samo mjesec i pol dana nakon što je Savić napadnut u beogradskom shopping centru. Naime, početkom prosinca prošle godine, Savić je bio fizički napadnut u shopping “Galerija” u Beogradu. Prema izvorima, dvojica nepoznatih muškaraca počela su ga verbalno provocirati, a situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob. Napadači su napustili mjesto događaja nakon što se Savić uspio obraniti, a incident je snimljen i ubrzo objavljen na društvenim mrežama, pisali su srpski mediji. Video napada pogledajte ovdje.

Tijekom te afere, Savić i Mirka Vasiljević viđeni su na rođendanskoj proslavi prijatelja, gdje su oboje djelovali opušteno i sretno unatoč pritisku javnosti.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjetimo, Savić je prijavio transrodnu osobu A.K. (21) zbog sumnje na iznudu i ucjenu privatnim fotografijama i videosnimkama.

Istraga u oba slučaja još uvijek traje.

