Nova afera trese Hrvatsku i Srbiju: Transrodna A.K. bila u vezi s poznatim hrvatskim nogometašem?

Već tjednima se šuška o transrodnoj starleti A.K., koja se trenutačno nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu zbog prijave bivšeg nogometaša Vujadina Savića za navodno reketiranje i iznudu. No, srpski Kurir sada piše kako dotična djevojka nije bila fatalna samo za srpskog nego i jednog hrvatskog nogometaša.

Prema pisanju Kurira, imala je kratku, ali izuzetno turbulentnu aferu s poznatim nogometašem iz Hrvatske. Navodno su se sastajali u luksuznim apartmanima i hotelima, nekoliko fanova ih je uspjelo prepoznati, no cijela priča ostala je ispod radara.

''Taj nogometaš iz susjedstva bio je potpuno očaran njenom pojavom i karizmom. Nije mu smetalo što je transrodna osoba, naprotiv, bio je fasciniran njenom snagom i samopouzdanjem. Upoznali su se preko društvenih mreža, gdje je ona bila vrlo aktivna. Polako je došlo do toga da su se počeli viđati?'', rekao je izvor iz Hrvatske za Kurir koji je navodno dostavio dokaze redakciji.

Riječ je, kako pišu srpski mediji, o jednom od najboljih hrvatskih nogometaša.

''Zvijezda je, nema što. Odlično igra na terenu, ali ima simpatije prema transrodnim osobama. To skriva, ali se ipak saznalo. To je posljednjih dana glavna tema u našim gradskim kuloarima. Možda se ne bi ni saznalo da se on nije sam hvalio. Njihov odnos nije preživio, ali je ta kratka veza bila nezaboravna'', dodao je izvor za Kurir.

Podsjetimo, Vujadin Savić je 8. listopada bio na saslušanju u Trećem osnovnom tužiteljstvu u Beogradu, u sklopu postupka protiv A. K. (21), transrodne osobe koja ga je navodno ucjenjivala privatnim snimkama i fotografijama.

A. K. je, prema pisanju srpskih medija, produžen pritvor, zbog opasnosti da bi mogla utjecati na svjedoke i dokaze. Navodno je Savića ucjenjivala za iznos od oko 50.000 eura, a tijekom istrage pretražen je i njezin stan na Vračaru.

