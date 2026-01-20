Viralni video razotkrio istinu o Beckhamovima: Pljušte komentari na Nicolinu reakciju

Nakon eksplozivne objave Brooklyna Beckhama (26) na društvenim mrežama, u kojoj je javno progovorio o dugogodišnjem sukobu sa svojim roditeljima Davidom (50) i Victorijom Beckham (51), ponovno se počeo dijeliti video iz 2023. godine koji prikazuje njegovu suprugu Nicolu Peltz (31) u neugodnoj situaciji tijekom londonske premijere Netflixova dokumentarca o Beckhamovima.

Na snimci se vidi kako David i Victoria poziraju fotografima s Brooklynom između sebe, dok on potom pokušava privući Nicolu u kadar. Glumica se nevoljko pridružuje, a mnogi su primijetili njezin nelagodan izraz lica i napetu atmosferu.

Komentari ispod videa ne prestaju: „Atmosferu se može rezati nožem“, „Nikad nisu izgledali hladnije“, „Ovo je baš tužno“, samo su neki od njih.

Brooklyn javno progovorio o obiteljskom ratu

Podsjetimo, Brooklyn je u ponedjeljak navečer na Instagramu objavio šesterostranično pismo u kojem je iznio teške optužbe na račun svojih roditelja, istaknuvši da nema namjeru pomiriti se s obitelji i da se „po prvi put u životu zauzeo za sebe“. Tvrdi da su sukobi započeli još tijekom priprema za njegovo vjenčanje s Nicolom Peltz u travnju 2022. godine te da su, prema njegovim riječima, David i Victoria „neprestano pokušavali sabotirati njihovu vezu“.

Par je posljednjih mjeseci izostao s gotovo svih važnih obiteljskih događanja, uključujući Davidov 50. rođendan i dodjelu viteške titule, što je dodatno potaknulo glasine o dubokom raskolu unutar obitelji Beckham.

Optužbe na račun Victorije i Davida

U objavi Brooklyn tvrdi da je Victoria u posljednji trenutak odustala od izrade Nicoline vjenčanice, iako je glumica bila oduševljena idejom da nosi njezin dizajn. Također navodi da je njegova majka „preotela“ njihov prvi ples na vjenčanju, što je u njemu izazvalo toliki osjećaj neugode i poniženja da su on i Nicola prošle godine odlučili obnoviti bračne zavjete – bez prisutnosti njegove obitelji.

Posebno je oštar bio prema ocu Davidu, tvrdeći da je tijekom boravka u Londonu za njegov 50. rođendan bio ignoriran te da je jedini uvjet za susret bio – da Nicola ne dođe. „To mi je bio šamar u lice“, napisao je Brooklyn.

„Brand Beckham uvijek na prvom mjestu“

U emotivnoj objavi Brooklyn je poručio da su njegovi roditelji, kako tvrdi, godinama stavljali javni imidž i medijsku promociju ispred stvarnih obiteljskih odnosa. „Obiteljska ljubav mjeri se brojem objava na društvenim mrežama i pojavljivanjima pred kamerama“, napisao je, dodajući da je godinama živio s ozbiljnom anksioznošću, koja je nestala tek kada se distancirao od obitelji.

Posebno je naglasio da tvrdnje kako ga Nicola kontrolira nisu točne: „Istina je upravo suprotna – većinu života kontrolirali su me moji roditelji. S Nicolom sam prvi put pronašao mir.“

Nicola u fokusu i zbog modne poveznice

Dok je Brooklyn objavljivao svoju ispovijest, Nicola Peltz se na društvenim mrežama oprostila od legendarnog dizajnera Valentina Garavanija, preminulog u Rimu u dobi od 93 godine – istog onog čiji je couture vjenčanicu nosila nakon što navodno nije došlo do suradnje s Victorijom Beckham.

Cijela situacija dodatno je potaknula zanimanje javnosti za odnose unutar jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu, a stari video s Nicolom sada se promatra u sasvim novom svjetlu – kao mogući dokaz da su tenzije postojale mnogo prije nego što su izašle na vidjelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Rene Bitorajac kod Mojmire najavio 'Svadbu': 'Uvijek bude uvrijeđenih, ali zaboli me'