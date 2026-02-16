Marin Klišmanić o Marku Vukasu i prvoj velikoj ulozi: 'Čini mi se da se sve posložilo'

Zagreb, 16. veljače 2026. - Marin Klišmanić utjelovio je Marka Vukasa, a gledatelji će ga u prvoj velikoj televizijskoj ulozi moći pratiti od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Matko je tužan tijekom sata, Jakov primjećuje da su Jelica i njezin brat utučeni. Uskoro se Jelica povjerava učitelju. Dok Jakova brinu Šušnjarina djeca, Domazet se s Krstom baca u potragu za Sadijom. S Mirzom odlaze prema Splitu, odakle se Sadija planira zaputiti prema Italiji. Zora osjeća slabost, a Cvita je zaključana u sobi.

Vice, Čavka i Marko razgovaraju o ubojstvu Petra Vukasa i sumnji na Katarinu Runje. Marko se počeo predomišljati, povjerava Čavki da nisu smjeli dići ruku na Josipa. Iako ga Čavka razuvjerava, Marko Vukas počinje osjećati grižnju savjesti i uskoro se slama u naručju svoje majke. Marku je sve teže - svjestan je toga i glumac Marin Klišmanić, koji se pridružio glavnoj postavi 'Divljih pčela'.

Foto: RTL

Klišmanića će u ulozi Marka Vukasa gledatelji imati prilike gledati večeras od 20.15 sati na RTL-u. Uloga slojevitog, teškog i ranjivog mladića Klišmaniću je posebno izazovna.

"Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", otkrio je Klišmanić nakon što se prihvatio uloge.

Foto: RTL

Prva je ovo velika televizijska uloga glumca koji je veliko profesionalno iskustvo stekao u zagrebačkom HNK. Uz kazališno iskustvo, Klišmanić je posvećen i pedagoškom radu te na Akademiji dramskih umjetnosti radi kao asistent. "Čini mi se da se sve posložilo u pravom trenutku. Imam osjećaj da sam tek sada zaista spreman za veće zadatke pred kamerama. Da se to dogodilo ranije, dok još nisam bio siguran u svoje vještine i zanat, bilo bi mi znatno teže. Ovako sam u projekt ušao mirnije i s više povjerenja u sebe", jasan je Marin kada govori o svom angažmanu u seriji 'Divlje pčele'.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

