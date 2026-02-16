Požar u elitnom dijelu Beograda: Influencer ostao bez 'bijesne mašine' od pola milijuna eura

Luksuzni Mercedes Brabus 800 4x4, u vlasništvu jednog od poznatijih regionalnih influencera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase (29), izgorio je noćas oko 3.30 sati u elitnom naselju Beograd na vodi. Požar je brzo ugašen, no nastala je velika materijalna šteta, a unutrašnjost automobila potpuno je uništena. Od topline su popucala stakla, dok vozilo koje je influencer kupio prije tri godine, a nazivao ga je “bijesnom mašinom”, više nije prepoznatljivo.

Incident u elitnom naselju

Prema dostupnim informacijama, automobil je bio parkiran kada je došlo do požara. Brabus je jedan od najskupljih automobila u regiji, vrijedan pola milijuna eura, a Baka Prase je ranije priznao da se jednom pokajao zbog njegove kupnje.

Baka Prase reagirao videom

Nedugo nakon požara, influencer se oglasio na društvenim mrežama objavivši snimku uništenog automobila ispred zgrade. Situaciju je pokušao okrenuti na šalu i čak objavio lažni oglas za prodaju automobila. “Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM”, rekao je u videu.

Istraga u tijeku

Uzrok požara još uvijek nije službeno potvrđen, no prema pisanju Telegraf.rs, preliminarni rezultati istrage ukazuju na mogućnost podmetanja. Sumnja se da je automobil poliven zapaljivom tekućinom prije nego što je planuo. Nadležni organi planiraju razgovore s Bogdanom, svjedocima i prikupljanje snimaka s nadzornih kamera.

POGLEDAJTE VIDEO:Ispred HRT-a se okupili prosvjednici uoči Dore: Evo o čemu je riječ