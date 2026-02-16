Marija Husar, Zorica Kondža...Ovo su svi članovi žirija Dore 2026. i njihovi glasovi

Završila je Dora 2026, a Hrvatska je izabrala svoje predstavnice za Eurosong – etno-pop sastav LELEK, koji čine Korina, Lara, Inka, Judita i Marina.

Grupa je sinoć oduševila publiku i žiri pjesmom ‘Andromeda’, a njihov nastup obilježen tetovažama na licu nosi snažnu poruku – radi se o sicanju, tradicionalnom tetoviranju kojim su se žene u Bosni i Hercegovini protivile prisilnoj islamizaciji.

Pobjeda publike i žirija

LELEK su na Dori osvojile uvjerljivo najviše glasova publike – 96 bodova, dok je drugo mjesto po glasovima publike pripalo heavy metal sastavu Cold Snap s 70 bodova. Ostali rezultati publike pokazali su šaroliku konkurenciju: Stela Rade 47, Devin 39, Lima Len 36, Ritam Noir 35, ToMa 27, Marko Kutlić 22, Lara Demarin 18, Alen Đuras 15, dok su manji broj bodova dobile Irma, Lana Mandarić, Ananda i Ema Bubić sa Sergejem.

Bodovi žirija

I žiri je prepoznao kvalitetu nastupa LELEK. Njihov rad posebno su bodovali.

Žiri iz San Marina svojih je 12 bodova dao grupi LELEK, 10 bodova Sergeju, a 8 bodova ToMi.

Žiri iz Luksemburga svojih je 12 bodova dao grupi LELEK, 10 bodova ToMi, a 8 bodova Irmi.

Žiri iz Norveške svojih je 12 bodova dao grupi LELEK, 10 bodova Lani Mandarić, a 8 bodova Anandi.

Žiri iz Ujedinjenog Kraljevstva svojih je 12 bodova dao Noelle, 10 Lima Lenu, a 8 grupi LELEK.

Glasovi hrvatskih stručnjaka

Žiri je bio raspoređen i po hrvatskim i činili su ga ugledni hrvatski izvođači i stručnjaci

Zagreb – Dinko Komadina (radijski voditelj), Predrag Martinjak (producent), Marija Husar (pjevačica)- Dali su 12 bodova Steli Rade, 10 bodova dobio je Alen Đuras, a 8 Lima Len.

Split – Vedran Očašić (radijski voditelj), Tomislav Mrduljaš (producent i skladatelj), Zorica Kondža (pjevačica) - 12 bodova dao je LELEK. Svojih 10 bodova dali su Cold Snapu, a 8 Steli Rade.

Rijeka – Albert Petrović (glazbeni urednik), Eni Jurišić (pjevačica), Iva Močibob (pjevačica)- Ovaj tročlani žiri dao je 12 bodova Steli Rade, 10 bodova grupi LELEK, a 8 Alenu Đurasu.

Osijek – Zvonimir Mandić (glazbeni urednik), Meri Andraković (pjevačica), Goran Dragaš (producent) - 12 bodova dao je Cold Snapu, 10 bodova Devinu, a 8 bodova LELEK.

