Victoria i David Beckham pozirali za fotografe, novinar glasno pitao za Brooklyna
David Beckham je na pitanje reagirao samo zagonetnim osmijehom, dok su ostali šutjeli
Victoria Beckham (51), bivša članica pop grupe Spice Girls i dizajnerica, i njezin suprug David Beckham (50), bivši engleski nogometaš, doživjeli su neugodan trenutak dok su izlazili iz francuskog Ministarstva kulture u Parizu. Dok su pozirali za fotografe, jedan novinar glasno je upitao: "Gdje je Brooklyn?".
Reakcija obitelji
Odgovor je izostao od Victorije i njihove djece Harper (14), Cruza (20) i Romea (23), dok se David samo zagonetno nasmiješio. Brooklyn Beckham (26) nije bio prisutan na svečanosti, što je dodatno izazvalo pažnju medija, s obzirom na nedavne optužbe koje je javno iznio na račun svojih roditelja.
Victoria je u ponedjeljak primila odlikovanje Viteza Reda umjetnosti i književnosti u francuskom Ministarstvu kulture. Na svečanosti su joj podršku pružili suprug David i djeca, ali izostanak Brooklyna nije prošao nezapaženo.
Kontroverze u obitelji Beckham
Brooklyn Beckham prošlog je tjedna prvi put javno govorio o obiteljskom sukobu. Optužio je roditelje za dugogodišnju kontrolu nad njegovim životom i javnim imidžom obitelji. U izjavi je napisao:
"Godinama sam šutio i činio sve kako bih ove stvari zadržao u privatnosti. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i iznesem istinu o barem nekim lažima."
Dodao je da su "namještene objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili stalna kulisa života" i zaključio: "No vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo."
POGLEDAJTE VIDEO:Sindikati javnih službi razočarani nakon sastanka s Piletićem: 'To je apsolutno neprihvatljivo'