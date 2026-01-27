Victoria i David Beckham pozirali za fotografe, novinar glasno pitao za Brooklyna

Victoria Beckham (51), bivša članica pop grupe Spice Girls i dizajnerica, i njezin suprug David Beckham (50), bivši engleski nogometaš, doživjeli su neugodan trenutak dok su izlazili iz francuskog Ministarstva kulture u Parizu. Dok su pozirali za fotografe, jedan novinar glasno je upitao: "Gdje je Brooklyn?".

Reakcija obitelji

Odgovor je izostao od Victorije i njihove djece Harper (14), Cruza (20) i Romea (23), dok se David samo zagonetno nasmiješio. Brooklyn Beckham (26) nije bio prisutan na svečanosti, što je dodatno izazvalo pažnju medija, s obzirom na nedavne optužbe koje je javno iznio na račun svojih roditelja.

Victoria je u ponedjeljak primila odlikovanje Viteza Reda umjetnosti i književnosti u francuskom Ministarstvu kulture. Na svečanosti su joj podršku pružili suprug David i djeca, ali izostanak Brooklyna nije prošao nezapaženo.

Kontroverze u obitelji Beckham

Brooklyn Beckham prošlog je tjedna prvi put javno govorio o obiteljskom sukobu. Optužio je roditelje za dugogodišnju kontrolu nad njegovim životom i javnim imidžom obitelji. U izjavi je napisao:

"Godinama sam šutio i činio sve kako bih ove stvari zadržao u privatnosti. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i iznesem istinu o barem nekim lažima."

Dodao je da su "namještene objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili stalna kulisa života" i zaključio: "No vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo."

POGLEDAJTE VIDEO:Sindikati javnih službi razočarani nakon sastanka s Piletićem: 'To je apsolutno neprihvatljivo'