Spisateljica i glavna kritičarka društvenog života regije, Vedrana Rudan, na svojem je blogu komentirala vijest koja je šokirala regiju, da Zdravko Mamić ljudi 30 godina mlađu Jelenu iz Ljubuškog te da je planira odvesti pred oltar.

'Mnogi su znali da nisam normalna'

"Baš me razveselila vijest da se naš nacionalni junak i heroj domovinskoga mira opet zaljubio. Cura je trideset godina mlađa od njega. Neka pati kome smeta. Ne smeta mi, ali… Nije fer. Kad sam se ja treći put udala za muškarca od sebe mlađeg šesnaest godina, Hrvatska je bila na nogama", piše Vedrana Rudan na svom poznatom blogu Rudan.info.

Rudan je napisala da nije bilo medija koji nije komentirao njezin ljubavni status iako je ona, tada, kako piše, "glasno molila javnost za privatnost".

"U gluhe, radoznale, perverzne uši. Svi su se čudili 'babi' koja je s jednom nogom u grobu zgrabila za batak piletinu. Moja 'piletina' je imala 56 godina. Uzalud. O meni se pisalo i govorilo kao da sam u krevet odvela nekoga u trinaestoj. Za anonimne i potpisane hejtere, o hejtericama da se ne govori, bila sam 'stara krava', 'stara kurvetina', neki su poželjeli da me j..e Manolić.

Brinuli su o osjećajima moje dječice u pedesetoj i bivšeg muža u šezdeset i petoj. Mnogi su znali da nisam normalna i da me jednostavno treba smjestiti u ustanovu u kojoj radi ekipa koja zna kako sa posebno perverznim luđakinjama", objasnila je Rudan.

"A bio je samo 16 godina mlađi. Da je bio 30 djeca bi mi oduzela poslovnu sposobnost i ukrala sve nekretnine. U ludnici bi potplatili nekoga da me do smrti drži uspavanu poput Trnoružice ili, još vjerojatnije, da me uspava zauvijek", dodala je Vedrana.

'Drago mi je što se Mamiću ništa od ovoga ne događa'

Rudan dalje piše da njezin treći muž nije mogao izdržati pritisak pa ju je ostavio. "Mene je ostavio. Toyotu, bila je prošla samo 130 tisuća kilometara, to je ništa za Toyotu, i stan moje pokojne mame zadržao je kao naknadu za duševne boli", napisala je.

"Kako je njegova duša patila sa mnom? Jeli smo u konobama, odijela sam mu kupovala u Varteksu, tamo se odijeva i naša Prva Mama, poklonila sam mu Church’s cipele, ukrala sam ih od drugog bivšeg muža.

Sigurno ih još nosi. Kralj Charles Neki bit će okrunjen u Church’s cipelama. Za majku sam mu preko veze našla starački dom, za bivšu ženu posao, njegova djeca su na fakultetu dobivala petice dok smo bili skupa. Sve sam to platila. Nešto i na rate", nastavila je.

'Sve Mamić radi što sam i ja radila'

"Uzalud. Našu savršenu idilu pokvarili su je*eni mediji koji su mene proglasili starom kravom, a njega bebom. Zato mi je ovih dana drago što se Mamiću ništa od ovoga ne događa. I on je svojoj dragoj kupio auto, neki džip, i on je svojoj curi poklonio stan. Njezine su štikle ručni rad iz Milana, Mamić je volio obuvati i suce, sigurno neće štedjeti na curi… Sve Mamić radi što sam ja radila", zaključila je.

"Je li mu netko rekao da je onemoćali vol? Kurviš? Da, vidite, kad je žena kurva onda je to uvreda, kad je muškarac kurviš, onda je to kompliment. Je li netko njemu predložio da ga je*e najstarija svjetska političarka, neka Manolićka? Nikoga nije briga kako se ovih dana osjećaju Mamićeva dječica i bivše žene", piše Rudan.info.