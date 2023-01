NAPOKON SRETNA / Rozga je ljubila Giuliana i Hausera, šuškalo se o Pažaninu i mladom Huljiću, a jeste li znali za priče s Tarikom i Karabatićem?

Pjevačica Jelena Rozga vješto krije svoj ljubavni život od medija, no njezina romansa sa Stjepanom Hauserom bila je i više nego javna, dok se to ne može reći za avanturu koju je imala s Giulianom. Uz to, prije nekoliko mjeseci šuškalo se da je Rozga u vezi s chefom Ivanom Pažaninom, dok to sama nije demantirala. No, njezina posljednja izjava za medije pokrenula je niz spekulacija koje upućuju na to da je pjevačica već duže vrijeme u sretnoj vezi. Više o svim ljubavima Jelene Rozge saznajte u listalici...