"Nada je bila jako ljubomorna, neviđeno. Nažalost, i s pravom. Takva su vremena bila, ja sam bio mlad, gradio karijeru, poslovni čovjek, nije me bilo doma. A ona je željela da budem doma, kao i svaka druga žena koja osjeća opasnost. I tu je došlo do loma, to je jedini pravi razlog. Švrljao sam, nažalost, to su bila takva vremena", rekao je otvoreno. O Nadi je govorio sve najljepše, te je otkrio da su i nakon rastave ostali prijatelji, te da je ona u dobrim odnosima s njegovom, navodno još, sadašnjom suprugom Marinom.