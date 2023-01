Ostalo je još sitno do poznatog glazbenog natjecanja u Hrvatskoj, Dore, izbora za pjesmu Eurovizije. Riječka grupa Let 3 već je u velikim pripremama, a predstavit će se pjesmom "Mama ŠČ".

'Bojim se da nam netko smješta'

Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja gostovali su u RTL Direktu i otkrili kako se spremaju i čemu se nadaju od Dore.

"Odlična je pjesma, super su reakcije, društvene mreže gore. To je lavina. Trendovi kad se pokrenu, onda ih je teško zaustaviti. Naš trend, nažalost, bojim se da ćemo ih pobijediti. Bojim se da nam netko smješta, kladioničarski lobij. Jesu li to sile, zavjere kozmičke, kao da nas guraju da pobijedimo. Ako pobijedimo na hrvatskom prvenstvu, morat ćemo i na europskom", ispričali su, piše Danas.hr.

"Mama ljubila morona, Armagedon nona, mali podli psihopat, traktor, mama idem u rat", stihovi su pjesme s kojom će se Let 3 predstaviti na Dori, na pitanje je li to pjesma o Vladimiru Putinu, Prlja je objasnio: "O nekom tko je počeo rat. Sigurno da je on istaknut kao igrač, definitivno, bahatluka koji misli da je Planeta njegova igračka. Ali to se može svesti na najniže nivoe, od onih koji parkiraju gdje hoće, do onih koji misle da mogu preko reda ići."

Antivalentinovo samo što nije

"Sjajno je ispalo da se poklopila Dora taman ispred naše tradicionalne svetkovine Antivalentinova 18. veljače u Domu Sportova. Tako da pripreme za oba inventa idu zajedno, to su mentalne i fizičke pripreme. Teretana.

Imamo probe gdje jedan drugog jako naljutimo, pa onda mazimo, ovisi o stupnju i nivou ljutnje. Nekad se samom mazimo po uhu, a ako se jako razljutimo onda se to maženje dublje. Invazivno", kazao je Prlja, a Mrle se pohvalio videom iz dvorane gdje ekipa uvježbava koreografiju za "Mamu ŠČ".

"Pleši ruljo", napisao je Mrle u opisu, a kukovima je njihao u plavim svjetlećim potpeticama noseći rozi pernati šal. Prikazanu koreografiju za ekipu je osmislila plesna umjetnica Martina Hrlić Rogić.

"Molim cijelu ekipu u štikle za Doru!", "Brzo ste došli do savršenstva, kud žurite?", "Vi ste carevi", "Pobjeda nam je zagarantirana", obožavatelji su ih podržali u komentarima.