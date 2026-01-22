FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Umrla splitska kazališna glumica Dara Vukić

Umrla splitska kazališna glumica Dara Vukić
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Preminula je u stotoj godini

22.1.2026.
20:28
Hot.hr
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Preminula je glumica Dara Vukić, jedno od velikih imena splitske kazališne scene i hrvatskog glumišta, čiji su rad i umjetnički trag, kako su poručili iz Hrvatskog narodnog kazališta Split, ostavili neizbrisiv pečat u povijesti kazališta.

Odlaskom Dare Vukić, hrvatska kultura ostala je bez iznimne umjetnice. Rođena je 1926. godine u Karlovcu, no najveći dio svoje bogate karijere vezala je uz Split, gdje je postala jedno od zaštitnih lica tamošnjeg HNK-a.

Tijekom 1950-ih i 1960-ih godina gotovo da nije bilo predstave na sceni HNK Split u kojoj nije sudjelovala. Publika je pamti po nizu antologijskih uloga u važnim kazališnim ostvarenjima, među kojima su „Zatočenici Altone“ i „Povratak Filipa Latinovicza“ u režiji Tita Strozzija, „Marat/Sade“ Bojana Stupice, kao i „Skup“ i „Dundo Maroje“ u režiji Marka Foteza. Njezin kazališni opus obilježio je čitavu jednu epohu splitskog teatra.

Posljednji put pred kamerama pojavila se u ulozi None u filmu „Koke“ redatelja Igora Jelinovića, no, nažalost, nije dočekala premijeru filma koja je zakazana za 31. siječnja na filmskom festivalu u Rotterdamu.

Iz HNK Split oprostili su se od glumice emotivnom porukom na društvenim mrežama: „Nama koji smo je poznavali, s njom radili i gledali je na sceni desetljećima, Dara Vukić nikada neće umrijeti. Čarolija njezine glume zauvijek ostaje u sjećanju publike i u povijesti kazališta kojem je pripadala cijelim svojim životom.“

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsko obrtništvo bilježi rekordni rast i zapošljava više od 230 tisuća ljudi

GlumicaSplitHnkSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNA VIJEST /
Umrla splitska kazališna glumica Dara Vukić