Umrla splitska kazališna glumica Dara Vukić

Preminula je glumica Dara Vukić, jedno od velikih imena splitske kazališne scene i hrvatskog glumišta, čiji su rad i umjetnički trag, kako su poručili iz Hrvatskog narodnog kazališta Split, ostavili neizbrisiv pečat u povijesti kazališta.

Odlaskom Dare Vukić, hrvatska kultura ostala je bez iznimne umjetnice. Rođena je 1926. godine u Karlovcu, no najveći dio svoje bogate karijere vezala je uz Split, gdje je postala jedno od zaštitnih lica tamošnjeg HNK-a.

Tijekom 1950-ih i 1960-ih godina gotovo da nije bilo predstave na sceni HNK Split u kojoj nije sudjelovala. Publika je pamti po nizu antologijskih uloga u važnim kazališnim ostvarenjima, među kojima su „Zatočenici Altone“ i „Povratak Filipa Latinovicza“ u režiji Tita Strozzija, „Marat/Sade“ Bojana Stupice, kao i „Skup“ i „Dundo Maroje“ u režiji Marka Foteza. Njezin kazališni opus obilježio je čitavu jednu epohu splitskog teatra.

Posljednji put pred kamerama pojavila se u ulozi None u filmu „Koke“ redatelja Igora Jelinovića, no, nažalost, nije dočekala premijeru filma koja je zakazana za 31. siječnja na filmskom festivalu u Rotterdamu.

Iz HNK Split oprostili su se od glumice emotivnom porukom na društvenim mrežama: „Nama koji smo je poznavali, s njom radili i gledali je na sceni desetljećima, Dara Vukić nikada neće umrijeti. Čarolija njezine glume zauvijek ostaje u sjećanju publike i u povijesti kazališta kojem je pripadala cijelim svojim životom.“