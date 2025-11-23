Umrla je Ornella Vanoni, diva talijanske kancone čija je pjesma nedavno opet stekla popularnost

Ornella Vanoni, jedna od najprepoznatljivijih talijanskih pjevačica i glumica čiji je glas obilježio talijansku glazbenu scenu prošlog stoljeća, preminula je jučer u svom domu u Milanu u dobi od 91 godine, izvijestili su talijanski mediji Corriere della Sera, La Stampa i novinska agencija AGI te objavili da je doživjela srčani zastoj u petak navečer.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni odala joj je počast poručivši da je Italija izgubila „jedinstvenu umjetnicu koja je za sobom ostavila neponovljivu umjetničku baštinu“.

Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. L’Italia perde un’artista unica, che ci lascia un patrimonio artistico irripetibile. pic.twitter.com/cBVahxhO5K — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 22, 2025 Karijeru je započela glumom

Ornella Vanoni rođena je u Milanu 1934. godine i odrasla je u dobrostojećoj obitelji koja joj je omogućila kvalitetno obrazovanje. Njezina prva dodirna točka s kulturom bilo je kazalište, milanski Piccolo Teatro. Godine 1953. upisala je Dramsku akademiju Teatra Piccolo, čiji je upravitelj bio Giorgio Strehler. Nakon što se probila na kazališnim daskama, on ju je usmjerio ka glazbi.

Krajem 1950-ih i početkom 1960-ih istaknula se izvodeći tzv. canzoni della mala (pjesme o milanskom podzemlju), zbog čega je dobila nadimak cantante della mala ili "pjevačica podzemlja". Njezin je komercijalni uspjeh naglo porastao 1960-ih s hitovima Senza fine i Che cosa c'è, koje je napisao Gino Paoli, s kojim je dugo umjetnički surađivala. Godine 1964. osvojila je i Festival napuljske pjesme s skladbom Tu si na cosa grande.

Nastupi na glazbenim festivalima početkom 1960-ih koji su emitirani na televiziji, donijeli su joj nacionalnu prepoznatljivost i više slušatelja. Tijekom sedamdeset godina pjevačke karijere Vanoni je objavila više od 40 studijskih albuma, a ukupno je snimila više od stotinu pjesama i prodala više od 50 milijuna primjeraka diljem svijeta, piše Deutsche Welle.

Među njezinim najpoznatijim pjesmama ističu se “Senza fine”, “L’appuntamento”, “La musica è finita” i “Una ragione di più”. Upravo pjesma “L’appuntamento” pronašla je novu publiku diljem svijeta nakon što se pojavila u filmu Stevena Soderbergha Ocean’s Twelve (Oceanovih Dvanaest) 2004. godine, a ove godine ta je pjesma sve češće korištena u videozapisima na društvenoj mreži TikTok među mlađim naraštajima

Priznanja i vrijedne nagrade

Na festivalu Sanremo nastupila je osam puta, a 1968. godine osvojila je drugo mjesto s pjesmom “Casa Bianca”. Godine 1999. postala je i prva umjetnica u povijesti festivala kojoj je dodijeljena nagrada za životno djelo.

Dvaput je bila nagrađena i Tenco nagradom – prestižnim talijanskim priznanjem koje od 1974. dodjeljuje Club Tenco autorima koji su značajno doprinijeli kantautorskoj glazbi. Time je postala jedina žena koja je Tenco nagradu osvojila dvaput i jedina talijanska umjetnica prepoznata i kao kantautorica i kao interpretatorica.

Iskrena, karizmatična i rado viđena

Osim u glazbi, Vanoni je postala važna ličnost talijanske kulturne scene. Njezine prepoznatljive crvene kovrče, elegantan stil i izravan smisao za humor učinili su je rado viđenom gošćom talijanskih televizijskih emisija i u poznim godinama.

Foto: Bruno Marzi/mega/the Mega Agency/profimedia

Gostovala je u talk showovima, otvoreno govorila o svojim prošlim vezama i dijelila anegdote iz duge karijere ili iskreno kritizirala političke okolnosti. Posljednji album Unica objavila je 2021. u dobi od 87 godina. Njezin jedini nasljednik je sin Christian kojeg je dobila u braku s Luciom Ardenzijem.

